Что делать, если исчезли вещи из камеры хранения в супермаркете Сегодня 07:05 — Личные финансы

Камеры хранения в магазине

Камеры хранения в супермаркетах являются удобным способом временно оставить личные вещи во время покупок, однако это не обязанность посетителя. А на случай исчезновения вещей из ячейки закон предусматривает четкий механизм действий и право на возмещение ущерба.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Что делать, если исчезли вещи из камеры хранения в супермаркете

Шаг 1. Немедленно сообщите администрацию и вызовите полицию

В первую очередь следует сразу обратиться в администрацию магазина и сообщить об исчезновении вещей. Параллельно специалисты рекомендуют вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт инцидента официально.

Важно не оставлять ситуацию без документального оформления: именно фиксация полицией станет основным доказательством в случае дальнейшего спора. Сотрудники правоохранительных органов должны зафиксировать обстоятельства происшествия и опросить свидетелей, если таковые имеются.

Шаг 2. Подробно опишите пропавшие вещи

При общении с полицией необходимо максимально точно воспроизвести содержимое сумки или пакета, оставленного в камере хранения.

Следует упомянуть все вещи, даже мелкие, и, по возможности, указать их приблизительную стоимость. Это поможет правильно зафиксировать размер потенциального ущерба и в дальнейшем подтвердить ваши требования.

Шаг 3. Требуйте возмещения или обращайтесь в суд

Согласно части 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины, ответственность за сохранность вещей в камере хранения несет администрация заведения. В случае утраты имущества она должна возместить его цена в полном объеме.

Если магазин отказывается компенсировать ущерб добровольно, потребитель вправе обратиться в суд с иском о возмещении. В таком случае ключевыми доказательствами станут заявление в полицию, объяснения и любые документы, подтверждающие факт хранения вещей в камере хранения.

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