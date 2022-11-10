Что делать, если исчезла связь — Finance.ua

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Что делать, если исчезла связь

Личные финансы
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Отключения электроэнергии в Украине, к сожалению, уже стали обыденностью — украинцы привыкли. Однако много дискомфорта создает отсутствие интернета — как стационарного, так и мобильного. Ведь интернет — это не только милые тек-токи с котиками, это, прежде всего, работа, обучение, банковские операции, навигация и т.д.
Особенно ощутимо «задело» интернет — он либо полностью исчезал, либо его скорость с 4G падала до EDGE. Это наблюдается до сих пор. Обостряется проблема именно во время отключений электроэнергии, и многих украинцев интересует, почему так происходит.
Почему исчезает связь, когда отключается электроэнергия
Оборудование, из которого собственно и состоит базовая станция, не работает без электричества. Когда вышка выключается, вы, грубо говоря, отдаляетесь от антенны. Сигнал слабеет, а затем вовсе исчезает. Это касается как интернета, так и связи.
«Базовые станции оснащены резервными источниками питания. Это аккумуляторные батареи, которые автоматически включаются, когда централизованное электропитание прекращается. В среднем они способны обеспечивать автономную работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке. Если батарея истратила заряд, ей нужно много времени для подзарядки», — объяснили Finance.ua в компании lifecell.
В Киевстаре добавляют, что нагрузка на сеть уменьшает срок автономной работы. И просят абонентов ограничить общение, когда оно не является жизненно важным.
Что делать, если исчезла связь
Когда исчезает электричество, первое, что советуют наши собеседники из компаний-операторов, — уменьшить потребление мобильного интернета, потому что это позволит батареям на базовых станциях дольше работать.
«В период блэкаута лучше пользоваться услугами SMS и мессенджеров, которые поглощают меньше ресурсов, чем мобильный интернет (речь идет о полноценной работе сети, когда вы загружаете что-то через браузер или стриминговые платформы. — Ред.)», — объясняют в компании lifecell.
Они предлагают установить мессенджер BiP и по возможности найти Wi-Fi. Мол, с функцией BiP In и BiP Out абоненты, подключившись к Wi-Fi, могут звонить по телефону на любые номера в Украине — даже на стационарные и те мобильные, на которых BiP не установлен.
Мы в редакции не тестировали такую возможность, но кому-то она может пригодиться. Как протестуете — пишите в комментариях, что из этого вышло.
«Для того чтобы смартфон не превратился в „кирпич в кармане“, есть смысл заранее загрузить облегченные версии приложений: Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go и т.д., которые способны работать даже при минимальной скорости мобильного интернета на 3G и даже 2G. Также можно включить функцию оффлайн-работы в Google maps и загрузить нужные карты при наличии сети. Кроме того, в мессенджерах целесообразно отключить автоматическую загрузку мультимедийных сообщений и воспроизведение потокового видео. Это позволит снизить нагрузку на базовые станции и продлит работу батареи смартфона», — добавляют в Киевстаре.
Главное — не забывать о национальном роуминге и не злоупотреблять передачей данных: фотографии, видео, голосовые сообщения и другой «тяжелый» контент при таких обстоятельствах лучше не передавать, ограничитесь базовым функционалом.
Также стоит сократить объем ваших сообщений — не нужно писать эссе на тему, как прошло ваше утро, одним сообщением, лучше разбить его на предложения, а то и слова-символы: например, да — это +, а нет — это -.
Читайте больше в нашей статье:

Что происходит с мобильным интернетом, когда нет света

По материалам:
Finance.ua
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