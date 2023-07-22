Что будет с телефоном, если пользоваться им во время зарядки — Finance.ua
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Что будет с телефоном, если пользоваться им во время зарядки

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Пользователи мобильных телефонов нередко допускают ошибку при зарядке гаджета: открывают различные приложения в тот момент, когда он подключен к сети. Эта привычка может повредить аккумулятор устройства.
При использовании телефона во время зарядки увеличивается нагрузка на батарею, что в долгосрочной перспективе испортит гаджет. Об этом сообщает издание The Sun.
Использование телефона во время подключения к зарядному устройству может привести к серьезному ущербу для аккумулятора. Это не только сократит срок службы батареи, но и нарушит цикл ее зарядки. Особенно опасно в момент зарядки играть в игры или просматривать видео, поскольку это «трудные» задачи для процессора.
Лучше не пользоваться гаджетом, пока он подключен к сети. К примеру, можете поставить телефон на зарядку, пока спите. Однако при этом важно активировать функцию оптимизации зарядки, чтобы не «перезарядить» аккумулятор.
По материалам:
internetua.com
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