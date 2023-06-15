Что будет с рынком труда через 5 лет: сокращения, «зеленая экономика» и другие глобальные тренды — Finance.ua

Что будет с рынком труда через 5 лет: сокращения, «зеленая экономика» и другие глобальные тренды
Команда Work.ua попыталась проанализировать и спрогнозировать, что ожидает мировой рынок труда через 5 лет.
В 2023 году трансформация рынка труда вызвана технологическими сдвигами: развитием искусственного интеллекта, усилением экономического и геополитического напряжения, растущими социальными и экологическими вызовами. Все это, конечно, влияет на развитие рынка труда.
Чтобы узнать о тенденциях в сфере HR, которые, вероятно, будут ведущими в ближайшую пятилетку, эксперты проанализировали четвертое издание отчета Future of Jobs 2023, обнародованного на Всемирном экономическом форуме. В исследовании приняли участие 803 компании, в которых работают более 11,3 миллиона работников и представлены в 27 отраслевых кластерах и 45 экономиках из всех регионов мира.
Далее — главнейшие и наиболее весомые тренды.
Работники готовы менять работодателей
Приблизительно 2 миллиарда работников в мире работают неофициально — это почти 70% работников в развивающихся странах с низким уровнем дохода, а также 18% в странах с высоким уровнем дохода.
С учетом уязвимости первых стран к экономическим потрясениям неофициальные работники нуждаются в финансовой поддержке в краткосрочной перспективе и переходе к официальному трудоустройству в долгосрочной.
Данные компаний CultureAmp и Adecco показывают, что более четверти работников (33% и 27% соответственно) не видят себя в своей текущей компании через два года. Чуть менее половины работников (42% и 45%, согласно CultureAmp и Adecco) активно рассматривают возможности работы в разных компаниях.
Основная причина смены работы — уровень заработной платы.
Это подтверждают опросы компаний CultureAmp и Randstad. 52% респондентов Randstad заявляют, что их беспокоит влияние экономической неопределенности на их занятость, а 61% участников опроса Adecco переживают, что их зарплата не соответствует расходам на жизнь в условиях растущей инфляции.
Дополнительно исследовались защита и гибкость занятости: 92% респондентов опроса Randstad считают важной стабильность работы и более половины из них не согласились бы на труд, не обеспечивающий стабильную занятость. 83% предпочитают гибкий график работы, а 71% — гибкое место работы.
Также важным фактором является баланс между работой и личной жизнью и выгорание: 35% респондентов опроса CultureAmp указывают, что нарушенный баланс между работой и личной жизнью, ведущий к выгоранию, — основная причина увольнения из компании.
Внедрение технологий — драйверы трансформации рынка труда
Более 85% опрошенных организаций определяют использование новых технологий и расширение цифрового доступа как наиболее вероятные тренды трансформации бизнеса в течение следующих пяти лет. Более 75% компаний планируют внедрять технологии анализа больших данных, облачные вычисления и искусственный интеллект в течение следующих пяти лет
Влияние большинства технологий на рабочие места ожидается положительным. Наибольшими факторами роста количества рабочих мест будут аналитика больших данных, технологии по управлению климатом и окружающей средой, а также шифрование и кибербезопасность.
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Что касается внедрения роботов, данные Международной федерации робототехники показывают, что количество промышленных роботов на 10 000 работников продолжало быстро расти в течение последних пяти лет в разных странах. Плотность роботов выросла почти в два раза за последние 5 лет и достигла в среднем 126 промышленных роботов на 10 000 работников.
Сегодня 34% всех бизнес-задач выполняются машинами, а остальные 66% - людьми.
Потенциальный объем автоматизации и дополнения будет еще больше расширяться в течение нескольких лет, когда технологии ИИ будут развиваться и найдут основное применение в различных секторах.
Исследования показали, что большие речевые модели уже автоматизируют 15% задач. В сочетании с программами, которые могут корректировать проблемы с существующими речевыми моделями (например, фактические неточности), эта доля может возрасти до 50%.
Переход на «зеленую экономику»
Глобальные действия по переходу на зеленую экономику продолжаются, и ожидается, что они ускорятся. Несмотря на то, что переход к «зеленой экономике» нарушит рынки труда в течение следующего десятилетия, он также создаст большое количество новых рабочих мест.
Исследования показывают, что инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность будут стимулировать создание большего количества рабочих мест в перспективе, чем инвестиции в добычу топливных ресурсов.
Спрос на «зеленые» рабочие места быстро растет в разных секторах и отраслях. Согласно недавней оценке Международного энергетического агентства (МЭА), сценарий экологического восстановления может привести к около 3,5% дополнительного роста ВВП во всем мире, а также влиять на занятость — предполагается создание новых рабочих мест.
Сократящиеся профессии
В течение следующих пяти лет будет потеряно 83 миллиона рабочих мест и создано 69 миллионов. Это приведет к сокращению глобальных рынков труда на 14 миллионов рабочих мест (около 2% в доле).
Наибольшее сокращение рабочих мест ожидается в административных должностях и в сферах безопасности, торговли. Опрошенные организации предвидят на 2027 год потерю по должностям по учету и администрированию, кассиров, клерков, бухгалтеров, а также администраторов и секретарей, что станет результатом преимущественно цифровизации и автоматизации процессов.
Наибольшее сокращение рабочих мест ожидается по должностям:
- Клерки по вводу данных.
- Административный персонал и ответственные секретари.
- Работники бухгалтерии.
- Охранники.
- Домработники.
- Кассиры.
- Клерки материально-технического учета.
- Сборщики и фабричные рабочие.
- Сотрудники почтовой службы.
- Банковские кассиры.
- Продавцы магазина.
- Специалисты по телемаркетингу.
- Работники по обслуживанию клиентов.
- Менеджеры по бизнес-обслуживанию и администрированию.
- Продавцы от дома в дом (в полях), уличные торговцы, а также смежные работники.
Дополнительно ожидается, что работники с базовым образованием и женщины столкнутся со снижением уровня занятости.
Какие профессии будут иметь спрос
Ожидается значительный рост количества рабочих мест в сфере образования (+10%), сельского хозяйства (+30%) и цифровой торговли. Прогнозируется рост профессий, связанных с цифровыми технологиями.
Наибольший рост рабочих мест ожидается по должностям:
- Операторы сельскохозяйственного оборудования.
- Водители тяжелых грузовиков и автобусов.
- Учителя профессионально-технического образования.
- Механики и ремонтники машин.
- Специалисты по развитию бизнеса.
- Строительные конструкторы и смежные профессии.
- Преподаватели университетов и вузов.
- Инженеры-электротехнологи.
- Рабочие листового и конструкционного металла, формовщики и сварщики.
- Учителя специального образования.
- Водители легких грузовиков или служб доставки.
- Цифровые специалисты по трансформации.
- Строители.
- Специалисты по устойчивому развитию.
- Специалисты по цифровому маркетингу и стратегии.
Отдельного внимания заслуживает группа профессий, связанная с устойчивым развитием и окружающей средой. Это может свидетельствовать о том, что «зеленый» переход одновременно является важной тенденцией рынка труда.
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