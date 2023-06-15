Что будет с рынком труда через 5 лет: сокращения, «зеленая экономика» и другие глобальные тренды — Finance.ua

Что будет с рынком труда через 5 лет: сокращения, «зеленая экономика» и другие глобальные тренды Сегодня 08:03 — Личные финансы

Что будет с рынком труда через 5 лет: сокращения, «зеленая экономика» и другие глобальные тренды

Команда Work.ua попыталась проанализировать и спрогнозировать, что ожидает мировой рынок труда через 5 лет.

В 2023 году трансформация рынка труда вызвана технологическими сдвигами: развитием искусственного интеллекта, усилением экономического и геополитического напряжения, растущими социальными и экологическими вызовами. Все это, конечно, влияет на развитие рынка труда.

Чтобы узнать о тенденциях в сфере HR, которые, вероятно, будут ведущими в ближайшую пятилетку, эксперты проанализировали четвертое издание отчета Future of Jobs 2023, обнародованного на Всемирном экономическом форуме. В исследовании приняли участие 803 компании, в которых работают более 11,3 миллиона работников и представлены в 27 отраслевых кластерах и 45 экономиках из всех регионов мира.

Далее — главнейшие и наиболее весомые тренды.

Работники готовы менять работодателей

Приблизительно 2 миллиарда работников в мире работают неофициально — это почти 70% работников в развивающихся странах с низким уровнем дохода, а также 18% в странах с высоким уровнем дохода.

С учетом уязвимости первых стран к экономическим потрясениям неофициальные работники нуждаются в финансовой поддержке в краткосрочной перспективе и переходе к официальному трудоустройству в долгосрочной.

Данные компаний CultureAmp и Adecco показывают, что более четверти работников (33% и 27% соответственно) не видят себя в своей текущей компании через два года. Чуть менее половины работников (42% и 45%, согласно CultureAmp и Adecco) активно рассматривают возможности работы в разных компаниях.

Основная причина смены работы — уровень заработной платы.

Это подтверждают опросы компаний CultureAmp и Randstad. 52% респондентов Randstad заявляют, что их беспокоит влияние экономической неопределенности на их занятость, а 61% участников опроса Adecco переживают, что их зарплата не соответствует расходам на жизнь в условиях растущей инфляции.

Дополнительно исследовались защита и гибкость занятости: 92% респондентов опроса Randstad считают важной стабильность работы и более половины из них не согласились бы на труд, не обеспечивающий стабильную занятость. 83% предпочитают гибкий график работы, а 71% — гибкое место работы.

Также важным фактором является баланс между работой и личной жизнью и выгорание: 35% респондентов опроса CultureAmp указывают, что нарушенный баланс между работой и личной жизнью, ведущий к выгоранию, — основная причина увольнения из компании.

Внедрение технологий — драйверы трансформации рынка труда

Более 85% опрошенных организаций определяют использование новых технологий и расширение цифрового доступа как наиболее вероятные тренды трансформации бизнеса в течение следующих пяти лет. Более 75% компаний планируют внедрять технологии анализа больших данных, облачные вычисления и искусственный интеллект в течение следующих пяти лет

Влияние большинства технологий на рабочие места ожидается положительным. Наибольшими факторами роста количества рабочих мест будут аналитика больших данных, технологии по управлению климатом и окружающей средой, а также шифрование и кибербезопасность.

Что касается внедрения роботов, данные Международной федерации робототехники показывают, что количество промышленных роботов на 10 000 работников продолжало быстро расти в течение последних пяти лет в разных странах. Плотность роботов выросла почти в два раза за последние 5 лет и достигла в среднем 126 промышленных роботов на 10 000 работников.

Сегодня 34% всех бизнес-задач выполняются машинами, а остальные 66% - людьми.

Потенциальный объем автоматизации и дополнения будет еще больше расширяться в течение нескольких лет, когда технологии ИИ будут развиваться и найдут основное применение в различных секторах.

Исследования показали, что большие речевые модели уже автоматизируют 15% задач. В сочетании с программами, которые могут корректировать проблемы с существующими речевыми моделями (например, фактические неточности), эта доля может возрасти до 50%.

Переход на «зеленую экономику»

Глобальные действия по переходу на зеленую экономику продолжаются, и ожидается, что они ускорятся. Несмотря на то, что переход к «зеленой экономике» нарушит рынки труда в течение следующего десятилетия, он также создаст большое количество новых рабочих мест.

Исследования показывают, что инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность будут стимулировать создание большего количества рабочих мест в перспективе, чем инвестиции в добычу топливных ресурсов.

Спрос на «зеленые» рабочие места быстро растет в разных секторах и отраслях. Согласно недавней оценке Международного энергетического агентства (МЭА), сценарий экологического восстановления может привести к около 3,5% дополнительного роста ВВП во всем мире, а также влиять на занятость — предполагается создание новых рабочих мест.

Сократящиеся профессии

В течение следующих пяти лет будет потеряно 83 миллиона рабочих мест и создано 69 миллионов. Это приведет к сокращению глобальных рынков труда на 14 миллионов рабочих мест (около 2% в доле).

Наибольшее сокращение рабочих мест ожидается в административных должностях и в сферах безопасности, торговли. Опрошенные организации предвидят на 2027 год потерю по должностям по учету и администрированию, кассиров, клерков, бухгалтеров, а также администраторов и секретарей, что станет результатом преимущественно цифровизации и автоматизации процессов.

Наибольшее сокращение рабочих мест ожидается по должностям:

Клерки по вводу данных.

Административный персонал и ответственные секретари.

Работники бухгалтерии.

Охранники.

Домработники.

Кассиры.

Клерки материально-технического учета.

Сборщики и фабричные рабочие.

Сотрудники почтовой службы.

Банковские кассиры.

Продавцы магазина.

Специалисты по телемаркетингу.

Работники по обслуживанию клиентов.

Менеджеры по бизнес-обслуживанию и администрированию.

Продавцы от дома в дом (в полях), уличные торговцы, а также смежные работники.

Дополнительно ожидается, что работники с базовым образованием и женщины столкнутся со снижением уровня занятости.

Читайте также Кого ищут работодатели в Киеве: список актуальных вакансий

Какие профессии будут иметь спрос

Ожидается значительный рост количества рабочих мест в сфере образования (+10%), сельского хозяйства (+30%) и цифровой торговли. Прогнозируется рост профессий, связанных с цифровыми технологиями.

Наибольший рост рабочих мест ожидается по должностям:

Операторы сельскохозяйственного оборудования.

Водители тяжелых грузовиков и автобусов.

Учителя профессионально-технического образования.

Механики и ремонтники машин.

Специалисты по развитию бизнеса.

Строительные конструкторы и смежные профессии.

Преподаватели университетов и вузов.

Инженеры-электротехнологи.

Рабочие листового и конструкционного металла, формовщики и сварщики.

Учителя специального образования.

Водители легких грузовиков или служб доставки.

Цифровые специалисты по трансформации.

Строители.

Специалисты по устойчивому развитию.

Специалисты по цифровому маркетингу и стратегии.

Отдельного внимания заслуживает группа профессий, связанная с устойчивым развитием и окружающей средой. Это может свидетельствовать о том, что «зеленый» переход одновременно является важной тенденцией рынка труда.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.