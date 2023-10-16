Что будет с курсом — прогноз эксперта Сегодня 08:00 — Валюта

Что будет с курсом — прогноз эксперта

После введения режима «управляемой гибкости» на валютном рынке не произошло глобальных курсовых изменений, и на следующей неделе значительных колебаний не ожидается.

Как рассказал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лисовой, Нацбанк сейчас очень тщательно изучает текущую ситуацию, гася даже намеки на определенный дисбаланс между спросом и предложением. Именно поэтому новый режим на межбанке не стал проблемой или сенсацией и не вызвал бешеного взлета курсов.

«На мой взгляд, в скором времени мы увидим довольно неторопливое, но постепенное изменение валютных курсов, как на межбанке, так и на наличном рынке. Однако такие изменения отнюдь не стоит ожидать в ближайшую неделю. Кроме того, вместе с изменениями курсов ожидается, что разница между курсами межбанка и наличного сократится до 1−1,5% (т.е. почти вдвое от сегодняшних показателей)», — сказал эксперт.

Лисовой считает, что по всем признакам на следующей неделе глобальных изменений межбанка ожидать не стоит. Как и на прошлой неделе, курс будет очень похож на прежний фиксированный курс. Поэтому курсовой коридор на наличном рынке в течение 16−22 октября будет находиться в пределах 37,5−38,5 грн/$ и 39−42 грн/€.

«Таким образом, можем предположить, что в течение следующей недели весомых изменений на наличном валютном рынке не произойдет. Рынок начинает жить в новых реалиях „свободного“ межбанка с соответствующим курсовым отражением на наличном рынке», — резюмировал банкир.

УНІАН По материалам:

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