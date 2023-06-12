Что будет с Крымом из-за подрыва ГЭС: в СНБО озвучили прогноз — Finance.ua

Что будет с Крымом из-за подрыва ГЭС: в СНБО озвучили прогноз Сегодня 21:02

Подрыв россией Каховской ГЭС надолго оставит остров без пресной воды и поставит крест на его развитии.

Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире Всеукраинского телемарафона, отметив при этом, что возобновление водоснабжения полуострова будет возможно только после возвращения полуострова под контроль Украины, сообщает ТСН

«Мы еще в декабре-ноябре прошлого года писали о том, что россиянам крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение о подрыве этой дамбы, и тогда Крым в ближайшее время останется без воды. Если сейчас у них никаких туристических курортных сезонов не будет происходить, не будет большого потребления воды», — заявил Данилов.

Он также отметил, что Крым не будет развиваться до тех пор, пока не будет построена новая дамба.

«Через короткий промежуток времени будет огромной проблемой для развития Крыма наличие там питьевой воды в достаточных объемах. Это ставит крест на развитии Крыма на ближайшие 3−5-7 лет, пока не будет построена новая дамба, чтобы все это восстановить. Но это уже точно будет наш родной украинский Крым», — рассказал Данилов.

ТСН По материалам:

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