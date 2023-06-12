Что будет с Крымом из-за подрыва ГЭС: в СНБО озвучили прогноз — Finance.ua
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Что будет с Крымом из-за подрыва ГЭС: в СНБО озвучили прогноз

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Подрыв россией Каховской ГЭС надолго оставит остров без пресной воды и поставит крест на его развитии.
Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире Всеукраинского телемарафона, отметив при этом, что возобновление водоснабжения полуострова будет возможно только после возвращения полуострова под контроль Украины, сообщает ТСН.
«Мы еще в декабре-ноябре прошлого года писали о том, что россиянам крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение о подрыве этой дамбы, и тогда Крым в ближайшее время останется без воды. Если сейчас у них никаких туристических курортных сезонов не будет происходить, не будет большого потребления воды», — заявил Данилов.
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Он также отметил, что Крым не будет развиваться до тех пор, пока не будет построена новая дамба.
«Через короткий промежуток времени будет огромной проблемой для развития Крыма наличие там питьевой воды в достаточных объемах. Это ставит крест на развитии Крыма на ближайшие 3−5-7 лет, пока не будет построена новая дамба, чтобы все это восстановить. Но это уже точно будет наш родной украинский Крым», — рассказал Данилов.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
ТСН
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