Что будет с финансированием образования во время войны — ответ Минфина Сегодня 19:15 — Казна и Политика

В Государственном бюджете на 2023 год заложено 156 млрд грн на финансирование образования, в том числе 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, 87,5 млрд грн будет направлено на выплату заработной платы учителям; 4,6 млрд грн — на выплату академических стипендий студентам, аспирантам и докторантам для около 150 тыс. человек; 52,1 млрд грн — на подготовку кадров заведениями профессионального высшего образования и высшего образования.

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Также 1,5 млрд грн предусмотрено для обустройства более 300 укрытий и безопасных условий в заведениях общего среднего образования; 1 млрд грн — на приобретение более 300 школьных автобусов; 0,8 млрд грн — на издание и приобретение более 5,7 млн учебников и пособий; 0,3 млрд грн — проведение дополнительных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий для около 45 тыс. человек с особыми образовательными потребностями.

«В этом году мы сосредоточились на безопасности учащихся, студентов, учителей, преподавателей. Поэтому в госбюджете впервые предусмотрены средства для обеспечения надежных и надлежащим образом оборудованных укрытий. Ведь во всех учреждениях должна быть создана безопасная среда», — отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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УНІАН По материалам:

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