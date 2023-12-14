Что будет с ценами в Украине: НБУ указал на риски в следующем году — Finance.ua

Что будет с ценами в Украине: НБУ указал на риски в следующем году Сегодня 17:02

Что будет с ценами в Украине: НБУ указал на риски в следующем году

Национальный банк Украины прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2023 года вырастут примерно на 5%. В следующем году инфляция может ускориться.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, который транслировался на Youtube

Как отметил глава НБУ, инфляция в ноябре снизилась до 5,1%, даже несколько быстрее, чем ожидалось.

«Замедлению инфляции способствовало как расширение предложения продуктов питания из нового урожая, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны», — сообщил Пышный.

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По оценкам НБУ, показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням. В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических затруднений на западных границах и скорее исчерпания эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей, сказал он.

«Высокий уровень неопределенности относительно продолжительности и интенсивности полномасштабной войны сохраняется. Как и раньше, НБУ предполагает, что ощутимое снижение рисков безопасности произойдет не ранее 2025 года. В случае более длительного периода активных боевых действий ожидаются дополнительные потери экономики и более существенное инфляционное давление», — добавил он.

Справка Finance.ua:

рост потребительских цен в Украине в ноябре замедлился до 5,1%. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года;

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5% до 9,8%;



Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. К 2024 году прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (из расчета декабрь к декабрю).



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