Что будет с ценами до конца года – прогноз НБУ — Finance.ua

Что будет с ценами до конца года – прогноз НБУ Сегодня 21:01 — Личные финансы

Что будет с ценами до конца года – прогноз НБУ

Снижение инфляции продолжается с начала года. В апреле темпы роста потребительских цен замедлились до 17,9% в годовом исчислении.

Как пишет Национальный банк, этот процесс происходит быстрее, чем ожидалось.

Одной из причин такой динамики является успешное преодоление энергетического кризиса. Благодаря стабилизации ситуации в энергетике замедлилось подорожание горючего.

Кроме того, вместе со снижением дефицита электроэнергии уменьшились издержки бизнеса на производство.

Замедлился за последние месяцы и рост цен на продовольственные товары. Этому в том числе способствовало достаточное предложение продовольствия и топлива.

Инфляцию также тормозили меры НБУ, благодаря которым гривна на наличном валютном рынке укрепилась. Это сдержало рост цен и положительно отразилось на ожиданиях бизнеса и населения.

Прогноз НБУ

Нацбанк прогнозирует, что инфляция по итогам этого года будет ниже 15%, в следующем году — ниже 10%, а в 2025 году составит 6%.

Этому способствуют ожидаемое снижение рисков безопасности и удешевление энергоносителей в мире. Важным фактором станет также последовательная политика НБУ, направленная на обеспечение низкой и стабильной инфляции.

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