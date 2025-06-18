Что будет, если США объявят дефолт: последствия для мировой экономики — Finance.ua
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Что будет, если США объявят дефолт: последствия для мировой экономики

Мир
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Что будет, если США объявят дефолт: последствия для мировой экономики
Что будет, если США объявят дефолт: последствия для мировой экономики
Риск дефолта США вполне реален. Дата X может наступить во второй половине лета (август-сентябрь), если лимит госдолга не будет повышен.
Об этом сказано в статье Finance.ua Вероятный дефолт США: как Америка может пошатнуть мировую экономику.
Какие же последствия может иметь для мировой экономики возможный дефолт США по внешнему госдолгу?

Основные моменты:

1. Крах доверия и падение рейтинга
Крупнейшие мировые рейтинговые агентства уже начали пересмотр рейтингов США. Так, агентство Moody’s снизило долгосрочный рейтинг США с AAA до Aa1 в мае 2025 года.
Кратковременный дефолт может завершиться резким ухудшением кредитного рейтинга, что поднимет ставки по облигациям не только в США, но и во всем мире.
2. Всплеск процентных ставок и подорожание займов
Инвесторы будут требовать более высокую доходность, что разгонит ставки на облигации. По оценкам, долларовые ипотечные ставки и цены заимствований в разных валютах могут резко возрасти.
Уже сейчас доходности по 30-летним казначейским облигациям приблизились к 5%, что отражает ослабление спроса на долговые бумаги.
Подорожание заимствований в разных валютах мгновенно отразится на мировой экономике, поскольку невозможность дешевого кредитования может привести к сворачиванию многих направлений бизнеса.
3. Шок для банков и финансовых рынков
Дефолт может привести к «разрыву» на рынке облигаций (когда желающих продать ценные бумаги будет гораздо больше, чем покупателей. — Ред.). Возможные дефолты по облигациям выйдут из строя системы денежного рынка, подобно тому, как это происходило во время крупнейшего мирового финансового кризиса 2008−2009 годов.
Всемирные банки и крупнейшие инвестиционные фонды — владельцы американских казначейских обязательств — понесут огромные потери, при этом возрастет риск системного финансового кризиса.
Также могут существенно обеднеть и простые люди, которые хранят сбережения в акциях и различных финансовых деривативах. Недаром крупнейший инвестор наших дней Уоррен Баффет, создатель и руководитель инвестиционной компании Berkshire Hathaway, с начала 2025 года активно распродает пакеты принадлежащих компании акций. В первую очередь американских компаний: Citigroup, Bank of America и других.
4. Рецессия в экономике, потеря рабочих мест
Экономика США может сократиться по меньшей мере на 10% с сокращением миллионов рабочих мест. Мировой рынок FOREX очень внимательно следит и мгновенно реагирует на ежемесячные публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе, средней заработной плате и безработице в США. В случае дефолта изменения этих цифр шокируют рынок.
Падение спроса и перенасыщение рынка отрицательно скажутся и на глобальном росте: многие страны зависят от экспорта в США. Недаром попытки президента США Дональда Трампа ввести заградительные тарифы на импорт уже были отрицательно восприняты в мире.
По этой причине, пытаясь снизить давление на рынок труда и уменьшить социальные издержки, Трамп пытается выслать из Америки нелегальных мигрантов.
5. Валютная нестабильность и риск валютных кризисов
Возможны два противоположных сценария: доллар может либо резко обвалиться по отношению к другим мировым валютам, либо, напротив, резко укрепиться как валюта-убежище, пошатнув при этом положение других валют. В любом случае, на международном валютном рынке FOREX начнется хаос, что может спровоцировать валютные кризисы в разных странах.
6. Глобальный долговой кризис
Давление на американские казначейские облигации приведет к росту заимствований других стран. Расходы на займы в США, Японии, Европе достигли максимумов за последние несколько десятилетий. Одалживать новые деньги станет либо очень сложно, либо вообще невозможно.
В самом худшем случае возможны «дефолты один за другим», так называемый эффект «домино» в странах с высокой задолженностью.
По материалам:
Finance.ua
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