Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса в комментарии для Finance.ua отмечает, что он видит четко два сценария послевоенного развития Украины.

«Оптимистический — когда наше государство скоро станет полноправным членом Европейского союза с большими дальнейшими инвестиционными и экономическими перспективами устойчивого развития. И пессимистический — когда такого не произойдет и наша экономика станет депрессивной на протяжении многих лет, а обычные украинцы будут жить в больших финансовых проблемах.

Других сценариев я для себя и для нас всех не вижу. Что бы кто ни говорил о проблемах европейских стран, но при членстве в ЕС мы получим огромные финансовые вложения в виде инвестиций, дешевого кредитования, быстрого развития совместных проектов", — отмечает он.

Оптимистический

Ярким примером большой выгоды от вступления в ЕС считается Польша, которая стала членом этой организации еще 1 мая 2004 года. Интересно то, что практически сразу после этого события (буквально на протяжении нескольких месяцев. — Ред.) это государство стало также и континентальным лидером экономического роста.

За десять следующих лет ВВП страны увеличился в десять раз — от 218 до 521 млрд долларов, а в 2021 году он составил 674 млрд долларов.

Эта страна очень скоро после ее избрания в ЕС испытала неслыханный инвестиционный и потребительский бум, благодаря доступу на новые европейские рынки был вдвое увеличен экспорт.

Польша стала также одним из ключевых европейских производителей и экспортеров в автомобильной отрасли, электронной промышленности, бытовой технике, мебельном производстве. Все это дало значительный толчок созданию новых рабочих мест и значительному увеличению заработных плат.

В течение 20 лет (2002−24 гг.) на развитие польской экономики ЕС направил 175 млрд евро.

Впрочем, ЕС достаточно неравномерно вкладывает средства в разные страны. Об этом негативном опыте нам говорит пример Греции. Так, за период с 2008 по 2015 год Европейское Сообщество направило в эту страну 300 млрд долларов.

Таким образом, можно сделать вывод: даже став членом ЕС, у Украины есть риск того, что объемы инвестиций могут быть не такими значительными, на какие она будет рассчитывать и какие будут необходимы для послевоенного восстановления. Хотя именно для нашей страны, которая, уверены, переживет страшную войну, сообщество может сделать и исключение.

Однако Россия может никогда в кратчайшие сроки вновь начать агрессию против Украины. А деньги, как известно, любят тишину, поэтому руководство ЕС именно по этой причине может всячески откладывать со значительным направлением денег. Делать незначительные вложения, ставить разные совместные проекты в промышленности и рынке услуг на паузу и т. д. Кстати, аналогично могут поступать и США, рассматривая конкретный вышеупомянутый пример Инвестиционного фонда восстановления.

Негативный

Если Украина не станет членом ЕС, то есть, по негативному сценарию эксперта Сергея Фурсы, финансовая помощь и инвестиции не будут мизерными, однако эти объемы не будут идти ни в какое сравнение с возможностями полноправного членства в этом институте.

«В этом случае средства на восстановление и дальнейшее развитие экономики, которые, конечно, будут влиять на обычных украинцев, будут предоставлять мировые финансовые кредиторы, такие как ЕБРР и Всемирный банк. Страна также будет привлекать частных инвесторов из разных государств, ведь Украина потребует значительных средств. Однако здесь особо отмечу, что речь идет не о восстановлении городов и предприятий оккупированной территории, а именно о неоккупированной Украине. А она, конечно, пострадала в десятки раз меньше, чем тот же оккупированный Донбасс или Юг», — говорит Фурса.

С таким утверждением можно полностью согласиться. Например, по состоянию на 1 июля 2025 года Украина получила транш около 500 млн долларов от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility, поступивший в рамках четырехлетней программы финансирования этой организацией. К 2027 году по этому документу Украина должна получить в общей сложности 15,5 млрд долларов.

Сейчас, когда наша страна еще не член ЕС (только кандидат), получает значительную поддержку через программу Ukraine Facility на 2024−2027 годы, которая предусматривает 50 млрд евро. То есть европейские финструктуры и теперь предоставляют финансирование гораздо больше, чем МВФ.

После вступления в сообщество эта поддержка будет интегрирована в общую систему финансирования ЕС, и такие суммы могут возрасти в разы. Например, до 150 млрд долларов за те же четыре года.

Если Украину не возьмут в ЕС, то ей будет очень тяжело найти значительные и необходимые суммы. Даже через МВФ. Уже не говоря о частных партнерах.

Выводы

Позитивный сценарий — акцент на ключевых отраслях с качественным страхованием военных рисков.

Негативный — слабое развитие со ставкой на доноров.

