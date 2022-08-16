Чистый приток в Украину через западную границу за неделю вырос примерно до 25 тыс. — Госпогранслужба Сегодня 08:34 — Казна и Политика

Поток на въезд в Украину через западную ее границу за неделю с 6 по 12 августа составил более 278 тыс., что примерно на 5 тыс. уступает показателю предыдущей недели, тогда как на выезд остался на уровне до 304 тыс. человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

Согласно ее данным, в результате чистый приток в страну увеличился примерно до 25 тыс. с около 21 тыс. неделю назад.

Число легковых авто, проходящих через границу, сократилось на 3% — до примерно 126 тыс. в неделю, тогда как оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами увеличилось на 4,7% — до 468.

Такие данные подтверждает и пограничная служба Польши. По ее данным, с 6 по 12 августа из Украины в Польшу въехало 171 тыс. (неделей ранее — 167 тыс.), тогда как из Польши в Украину — 191 тыс. (191 тыс.).

Всего с начала войны в Польшу из Украины прибыло 5,468 млн, тогда как в обратном направлении — 3,600 млн.

Согласно данным Госпогранслужбы, поток на въезд в Украину уже традиционно для последнего времени больше потока на выезд в субботу-вторник, в то время как в обратном направлении — в среду-четверг.

Как сообщалось, с 10 мая поток на въезд в Украину через западную границу почти месяц устойчиво превышал поток на выезд. Чистый приток за это время составил 188 тыс. В последующие недели такой однозначной тенденции уже не было, и чистый приток за следующие два с лишним месяца снизился до 106 тыс.

Согласно данным УВКБ ООН на 8-11 августа, всего из Украины с начала войны уехало (без учета потока на въезд) 10,64 млн человек, из них в:

Польшу 5,269 млн,

россию (данные на 2 августа) — 1,968 млн,

Венгрию — 1,152 млн,

Румынию — 998,5 тыс.,

Словакию — 668,2 тыс.,

Молдову — 565,5 тыс.,

Беларусь — 16,7 тыс.

В то же время в Украину, по данным ООН, с 28 февраля по 9 августа въехало (без учета данных Венгрии, россии и беларуси) 4,506 млн человек.

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