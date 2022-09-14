Чистые международные резервы НБУ в августе возросли на 26,4% — до $15,9 млрд Сегодня 15:48 — Казна и Политика

Чистые международные резервы НБУ в августе возросли на 26,4% — до $15,9 млрд

Чистые международные резервы Национального банка в августе возросли на 26,4% до 15,9 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

С начала года чистые резервы сократились на 23,4% с 20,767 млрд долларов.

Официальные резервные активы НБУ в августе выросли на 13,6% до 25,440 млрд долларов, а с начала года сократились на 17,8% с 30,941 млрд долларов.

При этом валовые резервные обязательства в августе сократились на 2,8% до 9,540 млрд долларов, а с начала года — на 6,2% с 10,174 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2021 году чистые международные резервы НБУ выросли на 14,6% с 18,144 млрд долларов до 20,765 млрд долларов.

В 2020 году чистые резервы увеличились на 14,5% с 15,785 млрд долларов.

В 2019 году чистые резервы выросли на 63,8% с 9,644 млрд долларов.

Українські Новини По материалам:

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