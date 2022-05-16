Чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 4,3% до $16,8 млрд — Finance.ua

Чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 4,3% до $16,8 млрд

Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 4,3% до $16,8 млрд

Чистые международные резервы Национального банка в апреле сократились на 4,3% до 16,810 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

С начала года чистые резервы сократились на 19,1% с 20,767 млрд долларов.

Официальные резервные активы НБУ в апреле сократились на 4,2% до 26,940 млрд долларов, а с начала года сократились на 12,9% с 30,941 млрд долларов.

В 2021 году они выросли на 6,2% с 29,133 млрд долларов, а в 2020 — увеличились на 15,1% с 25,302 млрд долларов.

При этом валовые резервные обязательства в апреле сократились на 3,9% до 10,131 млрд долларов, а с начала года — на 0,4% с 10,174 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

в 2021 году чистые международные резервы НБУ выросли на 14,6% с 18,144 млрд долларов до 20,765 млрд долларов, при этом в 2020 году чистые резервы увеличились на 14,5% с 15,785 млрд долларов.

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