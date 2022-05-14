«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе снизилась до $321,8 млн и EUR29,7 млн — Finance.ua

«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе снизилась до $321,8 млн и EUR29,7 млн

Сегодня 16:10 — Валюта

Согласно информации НБУ на его сайте, за эту неделю он приобрел всего $5,5 млн и EUR4 млн.

На этой неделе Нацбанк принял постановление № 96 от 9 мая, которым отказался от безналичных сделок по купле-продаже валюты в евро, и сообщил, что будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

Как сообщалось, в первые полторы недели после начатой Россией 24 февраля войны «чистая» покупка Нацбанком валюты составляла $690,3 млн и EUR20 млн, поскольку запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.

Однако в последующие недели объем покупки валюты центробанком начал падать, в то время как объемы ее продаж — увеличиваться. В результате интервенции НБУ в апреле выросли до $2,2 млрд с $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.

Ряд экспертов, в том числе экс-замглавы Нацбанка Олег Чурий, курировавший валютную политику, предложили пересмотреть перечень критического импорта в сторону существенного его сокращения, так как сегодня он покрывает 89% товарного импорта 2021 года.

В целом с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 804,3 млрд и EUR110,97 млн, а продал $6 млрд 484,04 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.

В частности, с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 147,4 млн и EUR110,97 млн, а продажа — $3 млрд 713,89 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.

Международные резервы Украины на 1 мая 2022 года, согласно данным НБУ, составили $26,94 млрд, что на 4% меньше, чем на начало марта ($28,11 млрд).

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