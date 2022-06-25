«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе немного снизилась — до $925 млн — Finance.ua
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«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе немного снизилась — до $925 млн

Валюта
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Объем продаж валюты Национальным банком Украины с 20 по 24 июня снизился до $933,02 млн с $1 млрд 55,6 млн неделей ранее.
По информации Нацбанка на его сайте, за прошедшую неделю он приобрел $7,5 млн, что в диапазоне объемов последних шести недель (от $5,5 до $8,3 млн).
Таким образом чистая продажа валюты составила $925,5 млн, что лучше показателя прошлой недели, но все равно достаточно много — это третий по величине объем недельных интервенций с начала войны.
Как сообщалось, НБУ с 3 июня поднял учетную ставку с 10 до 25%, чтобы повысить привлекательность гривны и снизить давление на международные резервы страны. А ранее, с 21 мая, Нацбанк отменил верхний лимит и курса продажи наличной валюты банками в Украине, и курса конвертации гривны в иностранную валюту по их картам за пределами страны, а также снизил вдвое потолок обналичивания гривневых карт за рубежом — до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.
Эти меры позволили в первые две недели июня снизить объемы интервенций, однако на прошлой неделе они снова выросли, во второй раз с начала войны превысив $1 млрд.
В то же время благодаря принятым НБУ мерам курс доллара на «черном» рынке снизился с 37,5-38,5 грн/$1 с существенным снижением спреда и практически сравнялся с курсом в банковских обменниках. На прошлой неделе он составлял ориентировочно 35,55-35,8 грн/$1, эта гривна немного выросла — до 35,4-35,6 грн/$1.
Как сообщалось, интервенции НБУ в мае выросли до $3,4 млрд с $2,2 млрд в апреле, $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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