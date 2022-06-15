Чиновникам разрешили не декларировать средства на благотворительность — Finance.ua

Чиновникам разрешили не декларировать средства на благотворительность

Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Чиновники и члены их семей могут не декларировать средства, вырученные от других лиц для помощи армии или пострадавшим от войны.

Об этом говорится в разъяснении Национального агентства по предотвращению коррупции.

«Средства, полученные с 24.02.2022, которые были перечислены на ваш счет или счет члена вашей семьи для сбора на нужды армии или лиц, пострадавших от войны, не нужно декларировать. Также не нужно подавать уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии», — говорится в сообщении.

НАПК отмечает, что не будет считать такие поступления доходами декларантов и членов их семей.

«Хотя в декларации указываются сведения о доходах, которые субъект декларирования или члены его семьи получили в течение отчетного периода, полученные для таких целей средства не являются личным доходом декларанта и члена его семьи, но являются проявлением единства и сплоченности украинского народа в борьбе с рашистскими захватчиками Поэтому такие средства не подлежат отражению в декларации и уведомлению о существенных изменениях в имущественном состоянии», — добавили в Нацагентстве.

В то же время в НАПК напомнили, что подавать декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии можно еще 3 месяца после окончания военных действий.

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