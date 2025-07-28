Chevrolet возродила бюджетную модель, которую продавали в Украине (фото) — Finance.ua

Chevrolet возродила бюджетную модель, которую продавали в Украине (фото) 28.07.2025, 01:03 — Технологии&Авто

Chevrolet возродила бюджетную модель, которую продавали в Украине (фото)

Новый Chevrolet Cruze третьего поколения выйдет на рынок до конца года. Первые фото и подробности модели третьего поколения появились на официальном сайте General Motors.

Стоит отметить, что седан Chevrolet Cruze не является самостоятельной моделью — это экспортная версия Chevrolet Monza, которая продается на китайском рынке и стоит там от $13 500.

Снаружи два седана Chevrolet фактически идентичны — у них широкая решетка радиатора, продолговатые фары, расширенные крылья и укороченная крышка багажника. Новый Chevrolet Cruze 2026 составляет 4,65 м в длину при колесной базе 2,64 м, а объем его багажника составляет 405 л.

Читайте также Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем

Базовая комплектация Chevrolet Cruze LS включает в себя цифровой щиток приборов, 13,2-дюймовый тачскрин, кондиционер и камеру. Более дорогой вариант LT добавляет бесключевой доступ, отделку экокожией, парктроник, панорамную крышу и беспроводную зарядку смартфонов.

Новый Chevrolet Cruze дебютирует с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л. с. и 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Позже могут добавить 1,3-литровый 163-сильный турбомотор, который уже устанавливают на Chevrolet Monza.

Напомним, что Chevrolet Cruze выпускали с 2008 по 2023 год. Первое поколение модели официально продавалось в Украине.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.