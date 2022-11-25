Chevrolet продемонстрировала свой первый электрический седан (фото) — Finance.ua
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Chevrolet продемонстрировала свой первый электрический седан (фото)

Фондовый рынок
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Компания Chevrolet показала в Китае концептуальную четырехдверку FNR-XE — первый полностью электрический седан, разработанный компанией. Дебют состоялся в рамках специального мероприятия, посвященного стратегии развития электрического направления концерна GM на местном рынке. Серийные перспективы седана пока еще неясны, но, как пишет GM Authority, конвейерную модель по мотивам FNR-XE компания может показать в Китае уже в следующем году.
Chevrolet FNR-XE должен демонстрировать новый виток эволюции фирменной стилистики по отношению к четырехдверному кузову и электрической архитектуре. Седан отличается резкой пластикой боковин и капота, а также развитыми бамперами и тонкой оптикой. Фирменная эмблема Chevrolet выполнена полупрозрачной — возможно, она тоже подсвечивается.
Chevrolet продемонстрировала свой первый электрический седан (фото)
Еще одна необычная стилистическая черта — силуэт седана. Благодаря очень короткому багажнику и сильно наклоненным задним стойкам он больше напоминает фастбэк.
Никаких технических характеристик пока не названо. Известно лишь, что FNR-XE базируется на Ultium платформе с новыми аккумуляторами и силовой установкой, в разработке которых принимали участие китайские партнеры GM. Кроме того, китайские специалисты внесли вклад и в создание дизайна кузова: в работе они учитывали специфические предпочтения местных покупателей.
По материалам:
mmr.ua
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