Chevrolet представили сверхмощный пикап для самого тяжелого бездорожья (фото) — Finance.ua

Chevrolet представили сверхмощный пикап для самого тяжелого бездорожья (фото)
Пикап Chevrolet Silverado HD 2023 получил экстремальную версию ZR2. Автомобиль подготовили к серьезному бездорожью.
Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.
Новый Chevrolet Silverado ZR2 узнается по особенной решетке радиатора, стальной защите днища и увеличенному на 38 мм (до 299 мм) клиренсом. Он также получил большие 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory MT.
За доплату можно выбрать опционный пакет Bison. Он включает стальные бамперы и дополнительные пластины, защищающие днище.
Салон Chevrolet Silverado HD ZR2 отделан особой чёрной кожей. Оснащение включает виртуальную приборную панель и 13,4-дюймовый тачскрин, а за доплату доступна проекция на лобовое стекло.
Пикап Chevrolet Silverado HD ZR2 комплектуется только большими 6,6-литровыми V8. Бензиновый двигатель развивает 407 л. с., а турбодизельный — 477 л. с. Обе версии имеют грузоподъемность 1,5 тонн и могут буксировать 8,4-тонный прицеп.
Новый Chevrolet Silverado HD ZR2 оснащен 10-ступенчатой автоматической КПП, а полный привод дополнен блокировкой заднего дифференциала. Предусмотрен набор внедорожных режимов, а подвеска авто усилена и дополнена долгоходными амортизаторами.
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