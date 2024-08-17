Chevrolet представили недорогой внедорожник (фото) — Finance.ua

Chevrolet представили недорогой внедорожник (фото)
Новый внедорожник GMC Terrain 2025 модельного года с крутым дизайном рассекретили на фото. Автомобиль построен на основе кроссовера Chevrolet Equinox, который является недорогим конкурентом Toyota RAV4. Эта модель вскоре отправится в продажу.
О новинке сообщает Motor1.
Машина относится к компактному сегменту, однако новый GMC Terrain далеко не мал. Длина кузова превышает 4,6 м при колесной базе 2730 мм, ширина — 1,9 м, а высота — около 1,7 м.
Кроме яркого дизайна, выделяющего новый GMC Terrain 2025 модельного года резкими линиями и большими элементами, покупателей привлечет мощный двигатель. Бензиновый четырехцилиндровый агрегат объемом 1,5 л выдает 175 л.с. в связке со стандартным полным приводом.
Максимальная скорость ограничена отметкой 210 км/ч. Модификации AT4 и Denali будут отличаться внешне другими декоративными элементами и специальным оснащением.
Цена GMC Terrain 2025 ожидается чуть более 30 тыс. долларов за базовый вариант. В продаже — до конца 2024 года.
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