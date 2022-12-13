Chevrolet представил новый Aveo — Finance.ua

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Chevrolet представил новый Aveo

Технологии&Авто
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Новый Chevrolet Aveo дебютирует в Мексике в первой половине 2023 года. Многие помнят Chevrolet Aveo как бюджетную модель бренда в 2000-х годах. Тем не менее, автомобиль под этим брендом до сих пор продается в Мексике, и теперь там появилась новая версия 2024 модельного года. Продажи стартуют в первой половине 2023 года, пишет newsyou.
В Мексике Aveo теперь доступен как четырехдверный седан, но новое поколение будет продаваться только как пятидверный хэтчбек.
По сравнению с существующей версией, автомобиль следующего поколения имеет более угловатый стиль, что придает ему более современный вид. Фары стали тоньше и блочнее. Позади линия пояса загибается вверх, что делает хвост более острым. Задняя часть имеет имитацию диффузора.
Chevrolet представил новый Aveo
Chevy пока что не публикует фотографии салона нового Aveo и не обсуждает детали доступных уровней комплектации. В компании утверждают, что автомобиль оснащен шестью подушками безопасности и имеет предупреждение о пристегивании ремней безопасности для передних и задних пассажиров.
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По материалам:
Finance.ua
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