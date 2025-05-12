Chevrolet Corvette представил новые экраны и отказался от многих физических кнопок — Finance.ua

Chevrolet Corvette представил новые экраны и отказался от многих физических кнопок Сегодня 05:31 — Фондовый рынок

Chevrolet Corvette представил новые экраны и отказался от многих физических кнопок

Chevrolet Corvette 2026 поразил косметическими изменениями, где основной акцент сделан на увеличении экранов до 33.3 дюймов. Все C8 Corvette теперь имеют 6.6-дюймовый вспомогательный экран у руля, 12.7-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран и 14-дюймовую приборную панель.

Технологические обновления и новые функции

В то же время, компания Chevrolet удалила панель физических кнопок на центральной консоли, оставив только необходимые элементы управления, такие как новый селектор режимов вождения и перемещенные кнопки кондиционирования воздуха. Теперь для управления информацией доступно последнее программное обеспечение General Motors с технологией Google Built-In. Также поддерживаются беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Другие нововведения включают в себя дополнительный разъем USB-C, беспроводную зарядку телефона и новый футляр для чашек. Добавлены новые цветовые варианты интерьера, такие как Jet Black, Adrenaline Red, а также новый дизайн интерьера с асимметричным видом.

Инновационные решения для водителей

Перформанс-приложение, ранее ограниченное моделью E-Ray, теперь доступно для всех моделей Corvette 2026 и включает таймеры ускорения, датчик перегрузок, считывание давления шин и температуры, а также постоянный мониторинг температуры и давления масла.

Электрохромическая крыша с выбором уровня затемнения

Новый тормозной пакет для модели ZR1

Смещенная кнопка Charge+ на рулевое колесо

Chevrolet Corvette 2026 продолжает оставаться доступным в вариантах Stingray, E-Ray и Z06 с акцентом на технологические инновации.

Покупайте Зеленую карту быстро, выгодно и без переплат! Больше времени для поездок, меньше для оформления. Несколько минут — и полис у вас на Email.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.