Chevrolet Corvette представил новые экраны и отказался от многих физических кнопок — Finance.ua
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Chevrolet Corvette представил новые экраны и отказался от многих физических кнопок

Фондовый рынок
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Chevrolet Corvette представил новые экраны и отказался от многих физических кнопок
Chevrolet Corvette представил новые экраны и отказался от многих физических кнопок
Chevrolet Corvette 2026 поразил косметическими изменениями, где основной акцент сделан на увеличении экранов до 33.3 дюймов. Все C8 Corvette теперь имеют 6.6-дюймовый вспомогательный экран у руля, 12.7-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран и 14-дюймовую приборную панель.

Технологические обновления и новые функции

В то же время, компания Chevrolet удалила панель физических кнопок на центральной консоли, оставив только необходимые элементы управления, такие как новый селектор режимов вождения и перемещенные кнопки кондиционирования воздуха. Теперь для управления информацией доступно последнее программное обеспечение General Motors с технологией Google Built-In. Также поддерживаются беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.
Другие нововведения включают в себя дополнительный разъем USB-C, беспроводную зарядку телефона и новый футляр для чашек. Добавлены новые цветовые варианты интерьера, такие как Jet Black, Adrenaline Red, а также новый дизайн интерьера с асимметричным видом.

Инновационные решения для водителей

Перформанс-приложение, ранее ограниченное моделью E-Ray, теперь доступно для всех моделей Corvette 2026 и включает таймеры ускорения, датчик перегрузок, считывание давления шин и температуры, а также постоянный мониторинг температуры и давления масла.
  • Электрохромическая крыша с выбором уровня затемнения
  • Новый тормозной пакет для модели ZR1
  • Смещенная кнопка Charge+ на рулевое колесо
Chevrolet Corvette 2026 продолжает оставаться доступным в вариантах Stingray, E-Ray и Z06 с акцентом на технологические инновации.
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По материалам:
autoporady.com
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