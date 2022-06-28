Четыре условия, когда могут изымать авто для военных нужд — Finance.ua
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Четыре условия, когда могут изымать авто для военных нужд

Личные финансы
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В условиях военного положения военное командование может осуществлять, в частности, принудительное отчуждение (реквизицию) имущества, находящегося в частной собственности жителей, в соответствии со ст.41 Конституции, ст.353 ГК, ст.8 Закона 389 и ст.3 Закона 4765. это пишет «Блог Юриста».
Из анализа норм законодательства вытекают 4 обязательных условия для реквизиции имущества.
  • Во-первых, отчуждение имущества частных лиц может производиться исключительно на возмездной основе, с предварительным или последующим возмещением его стоимости. Безвозмездное изъятие относится только к имуществу государственной собственности (ст.1 и 9 Закона 4765).
  • Во-вторых, решение может приниматься исключительно высшим командованием Вооруженных сил Украины или отдельно определенных подразделений (ст.3 Закона 389) и по согласованию с государственной администрацией. Без согласования допускается принятие решения только в местах боевого столкновения (ст.4 Закона 4765). Примечание: Начальник патруля, старший часовой, командир отряда территориальной обороны и т.п., не наделены таким правом.
  • В-третьих, реквизиция осуществляется с четким документальным оформлением сделки. Момент изъятия удостоверяется подписанием акта установленного образца с указанием оснований, признаков имущества, размера выплаченной компенсации и т.п. (ст.7 Закона 4765).
  • В-четвертых, перед отчуждением осуществляется оценка рыночной стоимости имущества, оригинал заключения о которой предоставляется собственнику. Размер оценки может быть обжалован в суде (ст.8 Закона 4765).
Следовательно, власть не ставит своей целью тотальное лишение имущества жителей, а подобное возможно только в исключительных случаях.
Намерения лиц по изъятию авто с нарушением одного из 4-х условий незаконны. Такие действия не отражают политического курса государства и со стороны его служащих совершаться не могут.
«В то же время государство не в состоянии гарантировать должное поведение членов военизированных формирований противника и недобросовестных жителей. В таких условиях действия инициатора самовольны, а применение принуждения — уголовно наказуемым», — отмечают специалисты.
Если такая ситуация все же возникла, рекомендуется проследить за соблюдением 4-х описанных условий. В частности, тщательное внимание следует уделить оформлению акта о принудительном отчуждении имущества. Экземпляр акта и вывод об оценке следует хранить у себя для получения компенсации или возврата имущества в будущем. После прекращения военного положения вопрос решается через военный комиссариат.
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По материалам:
Finance.ua
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