Четверть сельского населения Украины прекратила деятельность из-за войны — Finance.ua

Четверть сельского населения Украины прекратила деятельность из-за войны Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Каждое четвертое сельское домохозяйство Украины сократило или остановило сельскохозяйственное производство из-за войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) среди 5,2 тыс. респондентов, занимающихся мелкотоварным производством. "Сельское хозяйство Украины является важным источником средств к существованию около 13 млн украинцев, проживающих в сельской местности.

В то время как около двух третей агропродукции производится предприятиями, сельские домохозяйства производят около 32% продовольствия, — отметил глава офиса ФАО в Украине Пьер Вотье. — Этот отчет показывает, что 25% украинского сельского населения, занимающегося сельским хозяйством, прекратило свою деятельность или уменьшило объемы производства из-за войны. Ситуация гораздо хуже в наиболее зависимых от сельского хозяйства регионах Украины, где страдают более 40% сельских семей (в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях. — Ред.)".

Также исследование показало, что увеличение затрат на сельскохозяйственное производство в связи с войной как в растениеводстве (72% домохозяйств), так и в животноводстве (64% домохозяйств) было достаточно ощутимым по всей стране. "Более половины сельских домохозяйств по всей стране сообщили об уменьшении доходов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В прифронтовых областях эта тенденция была более выразительной: в Сумской — 67%, Николаевской — 65%, Донецкой — 63% и Запорожской — 63%", — посчитали эксперты. Что касается расходов на питание, то более половины опрошенных сельских домохозяйств сообщили, что в период с июня по сентябрь 2022 года потратили на питание более 50% общих расходов. В прифронтовых областях почти каждый пятый респондент (18%) заявил, что потратил на питание более 75% от общих расходов домохозяйства.

Среди основных трудностей, ожидаемых в ближайшие месяцы в сфере сельскохозяйственного производства как для растениеводства, так и для животноводства, есть низкие доходы от продажи продукции, ограниченный доступ к удобрениям или пестицидам, топливу или электроэнергии для питания оборудования, а также кормам для животных.

Сельские домохозяйства также назвали доступ к семенам, удобрениям и кормам для животных одной из своих наибольших потребностей. Больше всего нуждаются в кормах для животных в Черновицкой, Донецкой, Сумской, Винницкой, Закарпатской и Запорожской областях.

«Поскольку война продолжается, текущая ситуация, вероятно, будет ухудшаться и дальше. На фоне зимнего сезона и потенциального дальнейшего внутреннего перемещения населения в сельскую местность, способность сельского населения к выживанию будет все больше усложняться», — прогнозируют эксперты.

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