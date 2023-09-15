Четверть рассрочок, которые берут украинцы, приходятся на покупку смартфонов — Приватбанк — Finance.ua
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Четверть рассрочок, которые берут украинцы, приходятся на покупку смартфонов — Приватбанк

Кредит&Депозит
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Клиенты государственного ПриватБанка ежемесячно покупают в рассрочку товары на 1,6 миллиарда гривен, почти четверть из них — на приобретение смартфонов.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
По словам Сергея Макаренко, руководителя Направления торгового эквайринга ПриватБанка, средняя стоимость товаров, приобретаемых по программам рассрочки, составляет чуть больше 13 тыс. грн. А общая сумма ссуд по программам банка «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка» составляет почти 1,6 млрд грн.
Почти 23% пользователей онлайн-кредитования Приватбанка оформляют рассрочку на покупку смартфонов, около 9% - на приобретение ноутбуков и другой электроники и компьютерной техники, и 6% - на покупку крупной бытовой техники.
Оформить рассрочку можно на сайтах и ​​в магазинах всех крупнейших украинских сетей по продаже техники, мобильных телефонов, одежды, обуви и других товаров.
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По материалам:
Економічна Правда
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