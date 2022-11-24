Четверть домов Киева все еще без света: ситуация в столице — Finance.ua

Четверть домов Киева все еще без света: ситуация в столице
Как сообщает КМВА (Киевская городская военная администрация), без электроснабжения в режиме аварийного отключения остается 70% жилищного фонда города.
Общественный транспорт работает — как подземный, так и наземный. Вместо трамваев с целью экономии электроэнергии на их маршруты вышли автобусы.
На левом берегу Киева водоснабжение было восстановлено.
На правом берегу подачу воды полностью восстановят в первой половине дня.
Все аварийные бригады и коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий ракетной атаки на столицу.
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