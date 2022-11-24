Четверть домов Киева все еще без света: ситуация в столице — Finance.ua

Четверть домов Киева все еще без света: ситуация в столице Сегодня 11:45

70% жилищного фонда города. Как сообщает КМВА (Киевская городская военная администрация), без электроснабжения в режиме аварийного отключения остаетсяжилищного фонда города.

Общественный транспорт работает — как подземный, так и наземный. Вместо трамваев с целью экономии электроэнергии на их маршруты вышли автобусы.

На левом берегу Киева водоснабжение было восстановлено.

На правом берегу подачу воды полностью восстановят в первой половине дня.

Все аварийные бригады и коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий ракетной атаки на столицу.

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