Чешское правительство до марта будет компенсировать предоставление жилья беженцам из Украины — Finance.ua

Чешское правительство до марта будет компенсировать предоставление жилья беженцам из Украины Сегодня 07:17 — Личные финансы

Чешское правительство решило продлить выплаты так называемого солидарного взноса до конца марта 2023 года. Компенсация расходов владельцам или администраторам недвижимости за предоставление бесплатного жилья беженцам в своем доме или в своей свободной квартире будет выплачиваться и в первом квартале следующего года, сообщает чешское правительство на своем портале

Солидарная помощь была одобрена весной и составляла 3 тысячи чешских крон в месяц на одного человека, впоследствии компенсация была повышена до 5 тысяч крон на человека.

Правила получения помощи и ее размер до конца марта не меняются.

За компенсацией жилья для беженцев можно обращаться через сайт МПСВ ЧР

Для того чтобы получить государственную помощь за предоставление жилья беженцам, недвижимое имущество должно соответствовать определенным критериям. Помощь можно запросить на жилье с местом отдыха, приготовления пищи и соблюдения личной гигиены. Конечно, должен быть туалет и доступ к питьевой воде.

Государство оплачивает предоставителям жилья сметное обеспечение бесплатного жилья не менее 16 дней в месяц.

За одного человека, проживающего в отдельной квартире, государство присылает 5 000 крон, за двоих — 9 000 крон, за троих — 12 000 крон, за четверых — 14 000 крон, за пятерых и более человек — 15 000 крон.

Если люди размещают беженцев в своих домах, они могут получать 3000 крон в месяц на человека, проживающего в этом доме. Они могут получить максимум 9000 чешских крон в месяц.

uamedia По материалам:

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