Чешская ČEZ инициировала арбитраж против «Газпрома», требует более $45 млн из-за недопоставленных объемов газа — Finance.ua
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Чешская ČEZ инициировала арбитраж против «Газпрома», требует более $45 млн из-за недопоставленных объемов газа

Фондовый рынок
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Чешская ČEZ инициировала арбитраж против «Газпрома», требует более $45 млн из-за недопоставленных объемов газа
Чешская ČEZ инициировала арбитраж против «Газпрома», требует более $45 млн из-за недопоставленных объемов газа
В среду, 8 февраля, чешская компания ČEZ официально инициировала арбитражное разбирательство в отношении ООО «Газпром экспорт».
Об этом говорится в сообщении компании. ČEZ требует компенсации 1 млрд чешских крон из-за недопоставок газа.
Ходатайство ČEZ подала по правилам Международной торговой палаты (ICC).
ČEZ требует возмещения ущерба в размере около 1 млрд чешских крон ($45,3 млн), возникшего вследствие значительных недопоставок ООО «Газпром экспорт» природного газа в 2022 году.
Согласно сообщению, арбитраж проводится в Женеве и будет урегулирован арбитражным судом в составе трех членов.
Напомним, недавно немецкая компания Uniper, ранее бывшая крупнейшим покупателем российского газа, сообщила, что через суд потребует от «Газпрома» компенсации на миллиарды евро за недопоставленные объемы газа. «Uniper инициировал арбитражное разбирательство», — сказали в компании. Стоимость замены российского газа в Uniper оценили в около €11,6 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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