Chery запустила производство нового кроссовера стоимостью около 20 000 долларов (фото) — Finance.ua

Chery запустила производство нового кроссовера стоимостью около 20 000 долларов (фото) Сегодня 23:06 — Фондовый рынок

Chery запустила производство нового кроссовера стоимостью около 20 000 долларов (фото)

Недавно, 12 июля, первый серийный электрический кроссовер Chery eQ7 официально сошел с конвейера. Ожидается, что его цена составит около 20 000 долларов, а продажи начнутся в ближайшее время.

Chery eQ7 — это временное название. Позже компания выберет окончательный вариант с помощью поклонников. Chery eQ7 стал первым автомобилем Chery на полностью алюминиевой платформе, а также 660-тысячным автомобилем Chery New Energy, официально сошедшим с конвейера.

Автомобиль получил узкие фары, задние фонари, соединенные между собой светодиодной полосой, традиционные ручки, а также двухцветный корпус с черной крышей. Габариты составляют 4675×1910×1660 мм при колесной базе 2830 мм.

Кроссовер оборудован электрическим двигателем на задней оси мощностью 210 л.с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Его максимальная скорость составляет 180 км/ч, он предлагает 4 режима управления, 3 режима рулевого управления и 2 режима торможения. Запас хода составляет 512 км.

Кроме того, это первый автомобиль Chery на полностью алюминиевой платформе и с автопилотом.

Напомним, автомобили марки Chery успешно продаются и в Украине.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.