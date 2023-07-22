Chery запустила производство нового кроссовера стоимостью около 20 000 долларов (фото) — Finance.ua
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Chery запустила производство нового кроссовера стоимостью около 20 000 долларов (фото)

Фондовый рынок
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Chery запустила производство нового кроссовера стоимостью около 20 000 долларов (фото)
Chery запустила производство нового кроссовера стоимостью около 20 000 долларов (фото)
Недавно, 12 июля, первый серийный электрический кроссовер Chery eQ7 официально сошел с конвейера. Ожидается, что его цена составит около 20 000 долларов, а продажи начнутся в ближайшее время.
Chery eQ7 — это временное название. Позже компания выберет окончательный вариант с помощью поклонников. Chery eQ7 стал первым автомобилем Chery на полностью алюминиевой платформе, а также 660-тысячным автомобилем Chery New Energy, официально сошедшим с конвейера.
Автомобиль получил узкие фары, задние фонари, соединенные между собой светодиодной полосой, традиционные ручки, а также двухцветный корпус с черной крышей. Габариты составляют 4675×1910×1660 мм при колесной базе 2830 мм.
Кроссовер оборудован электрическим двигателем на задней оси мощностью 210 л.с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Его максимальная скорость составляет 180 км/ч, он предлагает 4 режима управления, 3 режима рулевого управления и 2 режима торможения. Запас хода составляет 512 км.
Кроме того, это первый автомобиль Chery на полностью алюминиевой платформе и с автопилотом.
Напомним, автомобили марки Chery успешно продаются и в Украине.
По материалам:
MMR
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