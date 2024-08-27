Chery выпустили дешевый электрифицированный кроссовер (фото) — Finance.ua

Chery выпустили дешевый электрифицированный кроссовер (фото) Сегодня 02:01 — Технологии&Авто

Chery выпустили дешевый электрифицированный кроссовер (фото)

В Китае представили новый Jetour Shanhai L6. Недорогой компактный кроссовер от молодежного бренда Chery поступает в продажу по цене от 123 900 до 144 900 юаней ($17 500 — 20 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Jetour Shanhai L6 — гибридный кроссовер С-класса со стремительным дизайном. У него пологая крыша, выраженный «нос» и тоненькие светодиодные фары.

Размеры Jetour Shanhai L6:

длина — 4630 мм;

ширина — 1910 мм;

высота — 1684 мм;

колесная база — 2720 мм.

В салоне Jetour Shanhai L6 установлен узкий цифровой щиток приборов и крупный 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, разработанный в Huawei.

Топовая версия модели Ultra довольно богато оснащена — кожаный салон, панорамная крыша, датчики дождя и света, электроприводы кресел и дверей багажника, подогрев и вентиляция сидений, акустика Sony с 9 динамиками, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Китайский кроссовер Jetour Shanhai L6 оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 156 л. с и 204-сильным электромотором. Большая батарея на 19,4 кВтч позволяет проехать 125 км в электрическом режиме на электротяге.

Расход горючего в комбинированном цикле составляет 1,25 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1400 км.

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Фокус По материалам:

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