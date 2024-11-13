Chery представила новый большой и дешевый кроссовер — Finance.ua

Chery представила новый большой и дешевый кроссовер Вчера 00:20 — Технологии&Авто

Chery представила новый большой и дешевый кроссовер

Представлен новый Chery Jetour X95. Новый китайский кроссовер предлагается в двух версиях по цене от 24 300 долларов.

Об этом пишет Ithome.

С виду новый Chery Jetour X95 напоминает модель 2023 года. Автомобиль оснащен шестиугольной решеткой воздухозаборника, матричными светодиодными фарами и двумя выхлопными трубами, а также 19-дюймовыми колесами.

Габаритные размеры Jetour X95 составляют 4858×1925×1780 мм, а колесная база достигает 2850 мм. Chery Jetour X95 предлагается в версиях на 5 или 7 мест. Машина оснащена двумя экранами диагональю по 12,3 дюйма, тканевыми сиденьями и физическими органами управления системой климат-контроля, а также сенсорным экраном для тех же целей.

Движущей силой новинки является 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 197 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом в 290 Нм.

Учитывая популярность марки Chery и ее бренда Jetour на украинском рынке, новый автомобиль может вскоре дебютировать и в нашей стране.

newsauto По материалам:

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