Chery представила новый 197-сильный кроссовер за $14 тысяч (Фото) — Finance.ua
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Chery представила новый 197-сильный кроссовер за $14 тысяч (Фото)

Фондовый рынок
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Chery представила новый 197-сильный кроссовер за $14 тысяч (Фото)
Chery представила новый 197-сильный кроссовер за $14 тысяч (Фото)
В Китае назвали стоимость нового кроссовера Chery Explore 06. Автомобиль будет предложен в четырех комплектациях и двух вариантах оформления передней части, условно их можно назвать городским и внедорожным.
Городская версия оснащена большой радиаторной решеткой с большими треугольными ячейками, серебристыми колесными легкосплавными дисками и окрашенными в цвет кузова корпусами зеркал. Во внедорожной версии радиаторная решетка имеет большую надпись «Chery», другой более выраженный бампер, разделенный на два этажа, черные колесные диски и черные корпуса зеркал. У городского варианта привод передний, у внедорожного — полный.
Несмотря на это, агрегаты у кроссовера одни: 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 197 л.с. и 7-скоростная роботизированная трансмиссия.
Уже в базовой комплектации будет панорамная крыша, 6 подушек безопасности, камера заднего вида, информационно-развлекательная система с 8 динамиками и диагональю 13,2 дюйма.
В топовой версии будет проекционный дисплей, обогрев и вентиляция передних кресел, система автоматического переключения между дальним и ближним светом фар, атмосферная подсветка, электропривод двери багажника.
Самый доступный вариант кроссовера оценили в 14 тыс. долларов, цена самой доступной версии с полным приводом — 16,7 тыс. долларов. Стоимость авто в максимальном оснащении — 19,5 тыс. долларов.
По материалам:
mmr.ua
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