Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото) — Finance.ua

Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото) Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото)

Китайская компания Chery показала приключенческий фургон, известный как концепт Journeo. У автомобиля есть четко выраженные внедорожные акценты и продуманный интерьер.

Об этом сообщает Carscoops.

Концепт-кар был создан центром дизайна и разработки Chery в Раунхайме в Германии.

Минивэн оснащен пневматической подвеской с регулировкой клиренса и внедорожными шинами, поэтому позиционируется как приключенческий автомобиль.

На кузове есть специальные защитные пластины, также указывающие на внедорожный потенциал модели. К ним подключаются цифровые боковые зеркала, а также солнечные панели и багажник на крыше.

Длина фургона составляет 5200 мм, что делает его чуть больше Chrysler Pacifica. Интерьер концепта еще более впечатляющий, поскольку имеет модульную компоновку.

Передние сиденья можно поворачивать на 180 градусов, а задний ряд можно превратить в кровать. Вдобавок Chery Journeo получил мобильную кухню, выдвижной гриль и панорамную крышу.

Концепт также имеет выдвижные боковые подножки для улучшения входа и выхода. Еще один интересный штрих — съемные дверные панели, которые можно использовать в качестве подушек.

Chery не раскрыла подробности трансмиссии, но подтвердила, что концепт имеет гибридную трансмиссию, которая состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя, электромотора и трехскоростной коробки передач.

Автопроизводитель также упомянул систему помощи водителю, которая сканирует окружение, чтобы помочь при парковке, а также поддерживает «навигацию на высоких скоростях».

Телеканал 24 По материалам:

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