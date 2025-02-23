Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото) — Finance.ua
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Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото)

Технологии&Авто
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Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото)
Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото)
Китайская компания Chery показала приключенческий фургон, известный как концепт Journeo. У автомобиля есть четко выраженные внедорожные акценты и продуманный интерьер.
Об этом сообщает Carscoops.
Концепт-кар был создан центром дизайна и разработки Chery в Раунхайме в Германии.
Минивэн оснащен пневматической подвеской с регулировкой клиренса и внедорожными шинами, поэтому позиционируется как приключенческий автомобиль.
Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото)
На кузове есть специальные защитные пластины, также указывающие на внедорожный потенциал модели. К ним подключаются цифровые боковые зеркала, а также солнечные панели и багажник на крыше.
Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото)
Длина фургона составляет 5200 мм, что делает его чуть больше Chrysler Pacifica. Интерьер концепта еще более впечатляющий, поскольку имеет модульную компоновку.
Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото)
Передние сиденья можно поворачивать на 180 градусов, а задний ряд можно превратить в кровать. Вдобавок Chery Journeo получил мобильную кухню, выдвижной гриль и панорамную крышу.
Chery представила футуристический фургон для путешествий и активного отдыха (фото)
Концепт также имеет выдвижные боковые подножки для улучшения входа и выхода. Еще один интересный штрих — съемные дверные панели, которые можно использовать в качестве подушек.
Chery не раскрыла подробности трансмиссии, но подтвердила, что концепт имеет гибридную трансмиссию, которая состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя, электромотора и трехскоростной коробки передач.
Автопроизводитель также упомянул систему помощи водителю, которая сканирует окружение, чтобы помочь при парковке, а также поддерживает «навигацию на высоких скоростях».
По материалам:
Телеканал 24
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