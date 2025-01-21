Chery показала новый седан Amulet с полным приводом (фото) — Finance.ua

Chery показала новый седан Amulet с полным приводом (фото) Сегодня 03:26 — Фондовый рынок

Chery показала новый седан Amulet с полным приводом (фото)

Китайская компания Chery готовит к выходу новый седан Amulet (Fengyun) A9. Предварительные заказы на новинку стартуют весной текущего года, а официальная премьера модели запланирована на май-июнь текущего года. Об этом пишет IT Home.

Впервые Chery Amulet A9 в виде концепта показали в ноябре 2023 года, а в апреле 2024 года на Пекинском автосалоне дебютировал серийный образец. Новинка является седаном с кузовом протяженностью более пяти метров и с колесной базой более трех метров.

Автомобиль создан на плагин-гибридной платформе C-DM с 1,5-литровым бензиновым турбомотором Chery ACTECO TGDI пятого поколения мощностью 156 лошадиных сил, трехступенчатой ​​трансмиссией DHT и системой полного привода.

На выбор покупателям предложат девять оттенков кузова, включая зеленый, белый, черный и синий.

Цены и подробные технические характеристики нового гибридного седана Chery пока засекречены.

Напомним, в 2000-х седан Chery Amulet пользовался спросом на украинском рынке.

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