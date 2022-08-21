Chery обновили популярный кроссовер — Finance.ua

Chery обновили популярный кроссовер Сегодня 05:34 — Технологии&Авто

Chery обновили популярный кроссовер, Фото: autohome.com.cn

Опубликованы первые фото нового Chery Tiggo 7 2023 года. Хорошо известный в Украине китайский кроссовер прошел серьезное обновление и поступит в продажу с осени.

Об этом пишет сайт Autohome.

Новый Chery Tiggo 7 узнается, прежде всего, по огромным решеткам радиатора. Кроме того, изменены светодиодные фары и передний бампер. Обращают на себя внимание колесные диски с улучшенной аэродинамикой.

Салон Chery Tiggo 7 претерпел более радикальные изменения и оформлен в духе нового кроссовера Omoda 5. Заменены передняя панель, руль и дверные карты, а дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа стали больше и объединены в один блок, как у Mercedes-Benz. Кроме того, установлены спортивные сиденья с встроенными подголовниками.

Фото: autohome.com.cn

Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (147 л. с.) и 1,6 л (197 л. с.). Эти версии переднеприводные.

Начинающим в линейке станет заряжающийся полноприводный гибрид Chery Tiggo 7 Kungpeng e+. Он оснащен 1,5-литровой турбочетверкой и парой электромоторов общей мощностью 326 л. Кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 с и проезжать примерно 100 км в электрическом режиме.

Фото: autohome.com.cn

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