Chery готовит новый электрический минивэн: первые изображения — Finance.ua

Chery готовит новый электрический минивэн: первые изображения 19.04.2024, 01:10 — Фондовый рынок

Chery готовит новый электрический минивэн: первые изображения

Компания Chery официально представила изображение своего нового автомобиля Exeed E08, который, по всей вероятности, является полностью электрическим многоцелевым транспортным средством (MPV). Ожидается, что он впервые будет показан на предстоящем автосалоне в Пекине на следующей неделе и станет частью серии Exlantix.

Exeed E08 стал первым автомобилем, разработанным совместно дизайнерскими командами Exeed из Европы и Шанхая. Он создан на основе языка дизайна Exeed Wind Aesthetics 2.0. Несмотря на классическую одноблочную конструкцию, E08 имеет один из лучших показателей аэродинамики и включает в себя элементы, снижающие сопротивление воздуха, такие как камеры вместо боковых зеркал.

Лицевая часть E08 выполнена в стилистике «кибербабочки», характерной для семейства дизайнов бренда. Декор передней решетки вдохновлен люстрами, а блоки фар напоминают по форме букву F.

В боковой части Exeed E08 имеет прямую линию окон, а сам кузов автомобиля относительно плоский, кроме нескольких линий складок. Задняя дверь очень широкая и при открытии обеспечивает прямой доступ как ко второму, так и к третьему ряду сидений. Задняя часть украшена световыми кластерами в форме бумеранга, а также дополнительной подсветкой вокруг большей части заднего стекла.

Судя по дизайну, E08 призван конкурировать с такими MPV как Li Mega и XPeng X9, хотя предполагается, что его цена будет ниже. Предполагается, что E08 присоединится к моделям ES и ET в линейке Exlantix, которая в Китае известна как Sterra. Эта модель, вероятно, будет основываться на передовой полностью электрической платформе E0X Chery. Цены, по предварительным данным, начнутся от 250 000 юаней, а поставки стартуют не раньше начала следующего года.

Ampercar По материалам:

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