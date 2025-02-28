Chery анонсировала старт продаж обновленного Arrizo 8 Pro с мощными турбомоторами — Finance.ua
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Chery анонсировала старт продаж обновленного Arrizo 8 Pro с мощными турбомоторами

Технологии&Авто
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Chery анонсировала старт продаж обновленного Arrizo 8 Pro с мощными турбомоторами
Chery анонсировала старт продаж обновленного Arrizo 8 Pro с мощными турбомоторами
Компания Chery готовится к запуску обновленной версии седана Arrizo 8 Pro, который поступит в предварительную продажу 1 марта. Машина позиционируется как замена Toyota Camry, при этом в дизайне можно проследить схожесть с Audi.
Новый автомобиль получил переделанный дизайн и позиционируется как семейный седан класса А+. В оснастку вошла новая восьмиугольная матричная решетка радиатора. Также изменена форма противотуманных фар.
В салоне Chery Arrizo 8 Pro установлен 15,6-дюймовый центральный дисплей и цифровая панель приборов. В основе мультимедийной системы — чип Qualcomm Snapdragon 8155, есть поддержка голосового управления.
Chery анонсировала старт продаж обновленного Arrizo 8 Pro с мощными турбомоторами
Габариты автомобиля составляют 4780×1843×1469 мм, а колесная база — 2790 мм. На выбор будут доступны два варианта турбомотора: 1,6 л мощностью 186 л.с. и 2,0 л с отдачей 245 л.с.
Официальная цена на обновленную модель пока не раскрыта, но можно ориентироваться на стоимость текущей версии Arrizo 8, которая стоит от 13 700 до 20 500 долларов.
По материалам:
Ampercar
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