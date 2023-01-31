Черниговщина получила 7 тонн оборудования для восстановления электроснабжения в области — Finance.ua
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Черниговщина получила 7 тонн оборудования для восстановления электроснабжения в области

Энергетика
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30 января 2023 года Министерство энергетики Украины передало АО «Черниговоблэнерго» 7 тонн энергетического оборудования, которое поможет восстановить электроснабжение жителей приграничной области.
Об этом сообщили в Минэнерго.
«Украина уже четвертый месяц подряд подвергается ударам врага по энергетической инфраструктуре. Чрезвычайно страдают пограничные с россией области, в том числе и Черниговщина. А потому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы, несмотря на обстрелы, энергетики максимально быстро могли проводить ремонтные работы и восстанавливать энергоснабжение», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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Переданный Черниговщине гуманитарный груз — это помощь, поступившая из Италии, Литвы, Азербайджана и Швеции. Он включает, в частности, генераторы, силовые трансформаторы и материалы, необходимые для проведения восстановительных работ.
«В который раз благодарим наших международных партнеров за предоставленное оборудование, которое поможет вернуть в дома украинцев свет и тепло», — добавил Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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