Черная пятница 2022: акции и скидки — Finance.ua

Черная пятница 2022: акции и скидки Сегодня 17:00 — Личные финансы

Черная пятница в Украине появилась относительно недавно — с 2013 года, но за это время стала абсолютной нормой для украинских торговых сетей и их клиентов.

Проводится она в последнюю пятницу ноября сразу после Дня благодарения в США. В этом году Черная пятница в Украине приходится на 25 ноября. Впрочем, продавцы уже запустили солидные скидки, которые кое-где доходят до 90%.

На многих площадках скидки продлятся около недели. Вот некоторые предложения:

Бытовая техника, электроника, товары для дома и т.д.

Rozetka — скидки до 60% с 21 по 27 ноября;

— скидки до 60% с 21 по 27 ноября; Фокстрот — Черная пятница продлится здесь 21-28 ноября. Размер скидок пока неизвестен, но компания обещает подарить 100 грн бонусом на первую покупку за подписку;

— Черная пятница продлится здесь 21-28 ноября. Размер скидок пока неизвестен, но компания обещает подарить 100 грн бонусом на первую покупку за подписку; Эльдорадо — скидки до 70% с 21 по 28 ноября;

— скидки до 70% с 21 по 28 ноября; Алло — здесь скидки стартовали еще на прошлой неделе, 18 ноября, а продлятся до 27 ноября. Обещают скидки до 60% более чем на 1 млн товаров.

— здесь скидки стартовали еще на прошлой неделе, 18 ноября, а продлятся до 27 ноября. Обещают скидки до 60% более чем на 1 млн товаров. Comfy — скидки до 50% будут продолжаться с 21 по 28 ноября. Предпродажа товаров через приложение компании стартовала еще в воскресенье в 20:00;

— скидки до 50% будут продолжаться с 21 по 28 ноября. Предпродажа товаров через приложение компании стартовала еще в воскресенье в 20:00; MOYO — скидки уже действуют в рамках так называемого «шоппинг-драйва», а к Черной пятнице здесь подготовили скидки на бытовую технику до 46%;

— скидки уже действуют в рамках так называемого «шоппинг-драйва», а к Черной пятнице здесь подготовили скидки на бытовую технику до 46%; Жжук — 25 ноября запланированы скидки до 50%.

— 25 ноября запланированы скидки до 50%. Эпицентр — скидки до 70% будут продолжаться в магазинах сети с 21 по 28 ноября.

Jysk — с 3 ноября по 21 декабря компания предлагает новогодние скидки до 50%.

Одежда, обувь, косметика:

Intertop — 25 ноября сеть предложит «выгодные цены на все». Конкретных цифр нет. Впрочем, при установке их приложения компания обещает подарить 10% скидки на первую покупку;

— 25 ноября сеть предложит «выгодные цены на все». Конкретных цифр нет. Впрочем, при установке их приложения компания обещает подарить 10% скидки на первую покупку; Answer — скидки до 70% уже действуют. Кстати, если за онлайн-покупки рассчитываться картой monobank, можно получить 7% кэшбека (надо выбрать подходящую опцию в разделе партнерских кэшбеков);

— скидки до 70% уже действуют. Кстати, если за онлайн-покупки рассчитываться картой monobank, можно получить 7% кэшбека (надо выбрать подходящую опцию в разделе партнерских кэшбеков); Kasta — Черная пятница здесь началась еще 18 ноября, а продлится до 28-го. Скидки — до 90% на все;

— Черная пятница здесь началась еще 18 ноября, а продлится до 28-го. Скидки — до 90% на все; Eva — скидки к Черной пятнице в магазинах стартовали 17 ноября. До 27 числа можно будет приобрести товары с дисконтом до 70%. Скидка при оплате картой Visa — 5% и еще 5 грн будет перечислена на проект «Детство без войны»;

— скидки к Черной пятнице в магазинах стартовали 17 ноября. До 27 числа можно будет приобрести товары с дисконтом до 70%. Скидка при оплате картой Visa — 5% и еще 5 грн будет перечислена на проект «Детство без войны»; Watsons — скидки до 70% будут действовать с 22 по 28 ноября;

— скидки до 70% будут действовать с 22 по 28 ноября; Yves Rocher — скидки до 50% на более чем 100 продуктов будут действовать до 28 ноября;

— скидки до 50% на более чем 100 продуктов будут действовать до 28 ноября; Makeup — скидки до 70%.

Другое:

Megogo — скидки до 50% на подписку. Акция продлится до 30 ноября.

— скидки до 50% на подписку. Акция продлится до 30 ноября. PlayStation Plus — скидка 25% на первые 12 месяцев при покупке годовой подписки. То есть сейчас PlayStation Plus Deluxe можно приобрести за 1886,75 грн.

— скидка 25% на первые 12 месяцев при покупке годовой подписки. То есть сейчас PlayStation Plus Deluxe можно приобрести за 1886,75 грн. Serpstat — с 16 ноября по 20 декабря можно приобрести любой тарифный план на год со скидкой 30%.

— с 16 ноября по 20 декабря можно приобрести любой тарифный план на год со скидкой 30%. Издательство «Наш формат» предлагает купить за 149 грн «Тайную черную книгу». «Мы не скажем, какое интересное издание спряталось под названием „Тайная черная книга“. Кто знает, может, это ваша мечта?» — отмечают издатели.

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