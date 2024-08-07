Через страны Балтии в прошлом году в рф завезли вина на 365 миллионов долларов — Finance.ua

Через страны Балтии в прошлом году в рф завезли вина на 365 миллионов долларов
Главными прямыми экспортерами стран-производителей винопродукции в российскую федерацию в 2023 году были Италия и Грузия.
Соответствующую информацию обнародовала Американская ассоциация винных экономистов (AAWE).
По данным AAWE, объем экспорта винной продукции из Италии в россию в прошлом году составил 171,5 млн долл., тогда как Грузии — 168,3 млн долл. Эти две страны являются самыми крупными поставщиками вина в рф.
Ассоциация обращает внимание на то, что большое количество винопродукции в российскую федерацию экспортируется через страны Балтии. По ее данным, в 2023 году объем транзитных перевозок вина через Литву составил 211,4 млн долл., а Латвию — 153,8 млн долл.
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