Через сколько лет Украина вступит в ЕС: какая страна это сделала быстрее остальных (инфографика) — Finance.ua

Через сколько лет Украина вступит в ЕС: какая страна это сделала быстрее остальных (инфографика)

Сегодня 17:00

Чтобы стать членом Евросоюза, страна должна соответствовать «копенгагенским критериям», пишет Цена государства.

Менее всего времени на присоединение из всех стран ЕС ушло у Финляндии — 2 года и 9 месяцев. Однако она уже практически была интегрирована/встроена в Европу.

Другим же странам нужно десятилетие, а то и более.

В среднем странам понадобилось около 8,4 лет. И одна из причин — это само выполнение домашнего задания, которое минимизирует негативные последствия и позволит получить от интеграции выгоды, а не ущерб.

Украина уже и до подачи заявки сделала довольно много.

Соглашение об Ассоциации в Украине начинает свою историю с 2014 года. Правительство сообщает, что соглашение выполнено на 63% (хотя независимые эксперты отмечают, что по состоянию на октябрь 2021 — 49%).

Согласно правительственному мониторингу реализации плана мер по выполнению Соглашения, у нас 76% невыполнения в сфере «Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством», 52% — защита прав потребителей; 48% — таможенные вопросы. Все нужно сделать до 2024 года.

Так что все зависит от нас. Можем сделать быстро и получить паспорта ЕС через несколько лет, а можем десятилетиями ждать евроинтеграции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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