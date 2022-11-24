Через какие пункты пропуска можно выехать из Украины — Finance.ua

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Через какие пункты пропуска можно выехать из Украины

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Во время войны с Украиной можно выехать через границы с ЕС и Молдовой, пункты пропуска через границы с рф и беларусью закрыты.
Какие сейчас рабочие пункты пропуска на украинской границе пишет VisitUkraine.today.

Граница с Польшей — где разрешен пропуск пешеходов и авто

Пересечь границу можно через наземные пункты пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой, кроме Приднестровья.
Между Украиной и Польшей действуют все пункты пропуска. Границу можно пересекать пешком или автотранспортом. Между тем, на некоторых пунктах пропуска пеший переход невозможен, а на других — только для эвакуации и только в направлении из Украины.
Все пункты пропуска работают круглосуточно. Наиболее загружены чаще всего: Устилуг, Шегини, Угринов, Рава-Русская, Краковец. Что нужно учесть об особенностях работы пунктов пропуска:
• Ягодин — пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей — временно не осуществляется.
• Устилуг — пропуск только для автомобилей.
• Угринов — автомобильный пункт пропуска, возможен пеший переход границы в одну сторону с целью эвакуации.
• Рава-Русская — автомобильный пункт пропуска, возможен пеший переход границы с целью эвакуации.
• Грушев — автомобильный пункт пропуска, также возможен пеший переход границы из Украины.
• Краковец — пункт пропуска только для легковых автомобилей.
• Шегини — автомобильный пункт пропуска, также возможен пеший переход границы в обоих направлениях.
• Смольница — автомобильный пункт пропуска, также возможен пеший переход границы в одну сторону с целью эвакуации.

Пункты пропуска на границе со Словакией пропускают пешеходов

Между Словакией в Украине работают как автомобильные пункты пропуска, так и пешеходные. Больше всего загружен обычно пункт пропуска Ужгород. Все пункты пропуска кроме одного работают круглосуточно.
• Малый Березный — автомобильный пункт пропуска, также возможно пешее пересечение границы в обоих направлениях. Работает круглосуточно.
• Ужгород — автомобильный пункт пропуска, также можно перейти границу пешком в одну сторону с целью эвакуации. Работает круглосуточно.
• Малые Селменцы — пешеходный пункт пропуска, возможный переход в обе стороны. Работает с 9 до 21 часов.

Какие пункты пропуска с Венгрией не работают ночью

На границе между Украиной и Венгрией обычно наиболее загружен пункт пропуска Тиса.
• Дзвинкове — автомобильный и пешеходный пункт пропуска, переход возможен в обе стороны. Обратите внимание, что пункт работает с 9 до 19 часов.
• Косино — пункт пропуска только для легковых автомобилей и пешеходов, переход возможен в обе стороны. Обратите внимание, что пункт работает с 8 до 20 часов.
• Лужанка — автомобильный и пешеходный пункт пропуска, переход возможен в обе стороны, работает круглосуточно.
• Вилок — автомобильный и пешеходный пункт пропуска, переход возможен в обе стороны, работает круглосуточно.

Пункты пропуска на границе с Румынией — где пропускают только автомобили

Наиболее загруженный обычно пункт пропуска здесь — Дьяково.
• Дьяково — автомобильный пункт пропуска.
• Солотвино — автомобильный (кроме больших автобусов) и пешеходный пункт пропуска, переход возможен в обе стороны.
• Красноильск — автомобильный и пешеходный пункт пропуска, возможный пеший переход в обе стороны.
• Порубное — автомобильный и пешеходный пункт пропуска, возможен пеший переход в обе стороны.
По материалам:
РБК-Україна
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