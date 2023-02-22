Через «Дію» с 24 февраля в автоматическом режиме зарегистрировали 136 тысяч ФЛП — Finance.ua
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Через «Дію» с 24 февраля в автоматическом режиме зарегистрировали 136 тысяч ФЛП

Казна и Политика
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Через «Дію» с 24 февраля в автоматическом режиме зарегистрировали 136 тысяч ФЛП
Через «Дію» с 24 февраля в автоматическом режиме зарегистрировали 136 тысяч ФЛП
Украинцы с начала полномасштабного вторжения россии через «Дію» в автоматическом режиме зарегистрировали более 136 тысяч ФЛП, а также более 1,7 тыс. ООО.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Телеграме.
«За год полномасштабной войны через „Дію“ зарегистрировали: 136 тысяч ФЛП автоматически; 4+ тысяч ООО, более 1700 из них — автоматически, без участия чиновника», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что, несмотря на обстрелы и отключения света, украинцы продолжают реализовывать идеи и поддерживать отечественную экономику.
Как сообщалось, в 2021 году Министерство цифровой трансформации запустило на портале «Дія» услугу — автоматическую регистрацию ФЛП, а в 2022-м — ООО.

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По материалам:
Укрінформ
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