Через «Дію» с 24 февраля в автоматическом режиме зарегистрировали 136 тысяч ФЛП — Finance.ua

Через «Дію» с 24 февраля в автоматическом режиме зарегистрировали 136 тысяч ФЛП Сегодня 19:44 — Казна и Политика

Через «Дію» с 24 февраля в автоматическом режиме зарегистрировали 136 тысяч ФЛП

Украинцы с начала полномасштабного вторжения россии через «Дію» в автоматическом режиме зарегистрировали более 136 тысяч ФЛП, а также более 1,7 тыс. ООО.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Телеграме

«За год полномасштабной войны через „Дію“ зарегистрировали: 136 тысяч ФЛП автоматически; 4+ тысяч ООО, более 1700 из них — автоматически, без участия чиновника», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что, несмотря на обстрелы и отключения света, украинцы продолжают реализовывать идеи и поддерживать отечественную экономику.

Как сообщалось, в 2021 году Министерство цифровой трансформации запустило на портале «Дія» услугу — автоматическую регистрацию ФЛП, а в 2022-м — ООО.

Укрінформ По материалам:

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