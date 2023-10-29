Чем отличается призыв от службы по контракту — Finance.ua

Чем отличается призыв от службы по контракту Сегодня 15:45 — Личные финансы

В Украине уже ровно 20 месяцев действует военное положение и всеобщая мобилизация. В Минобороны рассказали, чем отличаются служба по контракту и мобилизация, передает АрмияInform

Среди главных отличий в порядке прохождения указанных видов службы во время действия военного положения можно выделить следующие:

сроки службы;

командировки;

основания увольнения с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Сроки. Во время военной службы по контракту она истекает в указанные сроки, указанные в документах или после объявления о демобилизации. Во время службы по мобилизации она истекает в сроки, обозначаемые президентом Украины. То есть, после окончания военного положения.

Откомандированные в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения. Во время службы по контракту военных могут отправить в различные учреждения для выполнения задач в интересах государства и его безопасности. При этом гражданин остается на военной службе.

Основания для освобождения от военной службы во время мобилизации. Демобилизация граждан может произойти по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. К примеру, это может быть жена или муж с инвалидностью или если у одного родителя военнослужащего или второй половинки есть инвалидность I или II группы.

Также поводом для увольнения может стать наличие трех и более детей младше 18 лет.

С 1 ноября уехать из Украины смогут определенные законодательством категории военнообязанных. При этом мужчины, которые выехали, сопровождая лиц, указанных в списке согласно законодательству, обязаны вернуться в страну не позднее возвращения человека, которого они сопровождали.

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Фокус По материалам:

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