Чем недовольны украинские программисты — комментарии из опроса DOU Сегодня 18:47 — Личные финансы

Чем недовольны украинские программисты — комментарии из опроса DOU

В рамках нового рейтинга работодателей от DOU украинские IT-специалисты оценили свои компании по нескольким критериям (компенсация, условия труда, развитие карьеры и т.д.). Кроме того, в комментариях айтишники уточняли, что им не нравится. AIN.UA выбрал самые интересные комментарии.

Компенсация

При оценке материальной компенсации и корпоративного соцпакета респонденты чаще всего жаловались на низкую зарплату, непрозрачный и нерегулярный процесс ее пересмотра, замораживание после начала полномасштабной войны, неоплачиваемые овертаймы, малое количество дней отпуска и больничных, отсутствие медицинского страхования, сложный процесс.

«После повышения должности платят такую же зарплату, как и раньше. При этом продолжают нанимать людей с рынка на конкурентных условиях».

«Количество дней отпуска увеличили до 20 только в 2022 году, до этого было 15 и без больничных. Согласно законодательству Украины, должно быть 24 дня отпуска. Овертайм оплачивается не во всех отделах. Больничных всего пять дней и со справкой от врача, которую бывает сложно достать вовремя. В условиях войны попасть к врачу, находясь в другой стране, еще сложнее. Во многих странах Европы с банальным гриппом просто не примут и скажут пить парацетамол дома. Нет справки — нет больничных».



«За три года получил +10% к компенсации, хотя рыночная зарплата выросла на 30-40%».



«Недоплачивают менеджменту. Сотруднику, который может апеллировать к рейтингу зарплат DOU, например, гораздо проще (разработчики, тестировщики). Таким специалистам зарплату держат в пределах рынка».



«После релокейта соцпакет исчезает».



Условия труда

Респонденты оценивали офис компании, организацию рабочего места и график работы. Айтишники чаще всего жаловались на неудобное расположение офисов, старую технику, нехватку помощи от компании в организации труда дома или за границей, негибкий график, овертаймы и ночные митинги.

«Ремонт не самый лучший, нет развлекательных элементов, туалет только общий или в другом департаменте».

"Система вентиляции либо отсутствует, либо не работает. Кухня новая, а все остальное разваливается. Из отдыха только теннис и настольный футбол, в который неудобно играть.



«В ситуации с блэкаутами хочется иметь поддержку от компании в виде обеспечения павербанками».

Карьера

Айтишники оценивали обратную связь о проделанной работе, возможностях для профессионального развития и условиях для карьерного роста. Чаще всего респонденты рассказывали, что нет фидбека и что компания не заинтересована в профессиональном развитии работников.

«К сожалению, коллеги по команде не всегда передают обратную связь непосредственно мне. Были ситуации, когда фидбэк передавали моему непосредственному менеджеру, ничего не говоря мне».

«Очень сложно выгрызать свое повышение, сейчас осваиваю смежную профессию, более сложную, но компания не готова рассматривать меня в этой позиции».



«Не вижу прозрачной процедуры перехода между аккаунтами. Многие вопросы по карьерному пути нужно решать самому».



Проект

Респонденты оценивали проект, технологии и инструменты, атмосферу в коллективе и менеджмент. Чаще специалисты были недовольны непрофессиональным менеджментом, устаревшими технологиями, токсичной атмосферой в команде, сложностью коммуникации.

«Атмосферы и команды как таковой у нас нет, все на ремоуте. Это однозначно не dream team».

«Если коллег не подталкивать, их будто не существует».



«Нет психологической близости с коллегами. Причин много, главная — то, что команда состоит из более четырех человек и вживую мы никогда не пересекались».



Компания

Айтишники оценивали, насколько честно и этично действует их компания в отношении сотрудников, партнеров и клиентов, насколько она имеет патриотическую позицию и как поддерживает своих сотрудников в трудные времена. Наибольшее количество вопросов у специалистов вызывает сотрудничество с россиянами и белорусами, нехватка поддержки во время релокейта, блэкаута и работы в оккупации.

«Сокращение расходов за счет сокращения зарплат сотрудников — это не очень честно. В тяжелый период для компании сотрудник пошел ей навстречу, а когда у сотрудника тяжелый период, этот шаг навстречу не делают».

«Сплошной обман заказчиков. Junior с месяцем опыта продается как Senior с 4+ годами опыта».



«Поддержки во время войны — ноль, финансовую помощь не оказывали, не помогали с релокейтом, задерживали зарплату, отменяли отпуска, даже сейчас проблематично взять отпуск на 5+ дней, отменили пересмотр зарплаты».



«Вопрос призыва вообще никак не решают, просто ищут, как тебя заменить, если заберут».



«Релокация российских сотрудников в другие локации может создать в будущем проблемы разработчикам в Украине, потому что это увеличит шансы россиян получать более выгодные предложения, пока украинцы вместо профессионального развития вынуждены бороться за жизнь».



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