Чем недовольны украинские программисты — комментарии из опроса DOU
В рамках нового рейтинга работодателей от DOU украинские IT-специалисты оценили свои компании по нескольким критериям (компенсация, условия труда, развитие карьеры и т.д.). Кроме того, в комментариях айтишники уточняли, что им не нравится. AIN.UA выбрал самые интересные комментарии.
Компенсация
При оценке материальной компенсации и корпоративного соцпакета респонденты чаще всего жаловались на низкую зарплату, непрозрачный и нерегулярный процесс ее пересмотра, замораживание после начала полномасштабной войны, неоплачиваемые овертаймы, малое количество дней отпуска и больничных, отсутствие медицинского страхования, сложный процесс.
- «После повышения должности платят такую же зарплату, как и раньше. При этом продолжают нанимать людей с рынка на конкурентных условиях».
- «Количество дней отпуска увеличили до 20 только в 2022 году, до этого было 15 и без больничных. Согласно законодательству Украины, должно быть 24 дня отпуска. Овертайм оплачивается не во всех отделах. Больничных всего пять дней и со справкой от врача, которую бывает сложно достать вовремя. В условиях войны попасть к врачу, находясь в другой стране, еще сложнее. Во многих странах Европы с банальным гриппом просто не примут и скажут пить парацетамол дома. Нет справки — нет больничных».
- «За три года получил +10% к компенсации, хотя рыночная зарплата выросла на 30-40%».
- «Недоплачивают менеджменту. Сотруднику, который может апеллировать к рейтингу зарплат DOU, например, гораздо проще (разработчики, тестировщики). Таким специалистам зарплату держат в пределах рынка».
- «После релокейта соцпакет исчезает».
Условия труда
Респонденты оценивали офис компании, организацию рабочего места и график работы. Айтишники чаще всего жаловались на неудобное расположение офисов, старую технику, нехватку помощи от компании в организации труда дома или за границей, негибкий график, овертаймы и ночные митинги.
- «Ремонт не самый лучший, нет развлекательных элементов, туалет только общий или в другом департаменте».
- "Система вентиляции либо отсутствует, либо не работает. Кухня новая, а все остальное разваливается. Из отдыха только теннис и настольный футбол, в который неудобно играть.
- «В ситуации с блэкаутами хочется иметь поддержку от компании в виде обеспечения павербанками».
Карьера
Айтишники оценивали обратную связь о проделанной работе, возможностях для профессионального развития и условиях для карьерного роста. Чаще всего респонденты рассказывали, что нет фидбека и что компания не заинтересована в профессиональном развитии работников.
- «К сожалению, коллеги по команде не всегда передают обратную связь непосредственно мне. Были ситуации, когда фидбэк передавали моему непосредственному менеджеру, ничего не говоря мне».
- «Очень сложно выгрызать свое повышение, сейчас осваиваю смежную профессию, более сложную, но компания не готова рассматривать меня в этой позиции».
- «Не вижу прозрачной процедуры перехода между аккаунтами. Многие вопросы по карьерному пути нужно решать самому».
Проект
Респонденты оценивали проект, технологии и инструменты, атмосферу в коллективе и менеджмент. Чаще специалисты были недовольны непрофессиональным менеджментом, устаревшими технологиями, токсичной атмосферой в команде, сложностью коммуникации.
- «Атмосферы и команды как таковой у нас нет, все на ремоуте. Это однозначно не dream team».
- «Если коллег не подталкивать, их будто не существует».
- «Нет психологической близости с коллегами. Причин много, главная — то, что команда состоит из более четырех человек и вживую мы никогда не пересекались».
Компания
Айтишники оценивали, насколько честно и этично действует их компания в отношении сотрудников, партнеров и клиентов, насколько она имеет патриотическую позицию и как поддерживает своих сотрудников в трудные времена. Наибольшее количество вопросов у специалистов вызывает сотрудничество с россиянами и белорусами, нехватка поддержки во время релокейта, блэкаута и работы в оккупации.
- «Сокращение расходов за счет сокращения зарплат сотрудников — это не очень честно. В тяжелый период для компании сотрудник пошел ей навстречу, а когда у сотрудника тяжелый период, этот шаг навстречу не делают».
- «Сплошной обман заказчиков. Junior с месяцем опыта продается как Senior с 4+ годами опыта».
- «Поддержки во время войны — ноль, финансовую помощь не оказывали, не помогали с релокейтом, задерживали зарплату, отменяли отпуска, даже сейчас проблематично взять отпуск на 5+ дней, отменили пересмотр зарплаты».
- «Вопрос призыва вообще никак не решают, просто ищут, как тебя заменить, если заберут».
- «Релокация российских сотрудников в другие локации может создать в будущем проблемы разработчикам в Украине, потому что это увеличит шансы россиян получать более выгодные предложения, пока украинцы вместо профессионального развития вынуждены бороться за жизнь».
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