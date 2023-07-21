Чем миру грозит выход росии из зерновой сделки — Боррель Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Чем миру грозит выход росии из зерновой сделки — Боррель

россия несет ответственность за глобальный кризис с поставками продовольствия, заявил в четверг, 20 июля, глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что выход россии из «зернового соглашения» повлечет за собой большой и глубокий пищевой кризис в мире.

Об этом пишет Reuters

Боррель также обвинил россию в сознательном нападении на зерновые склады в южном портовом городе Одесса, что, по его словам, еще больше усугубит продовольственный кризис.

«Что нам точно известно, так это то, что это повлечет за собой большой и глубокий продовольственный кризис в мире», — заявил Боррель.

Довідка Finance.ua:

16 июля из порта Одессы вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы. В МИД рф 4 июля заявили, что не видят оснований для продолжения реализации Черноморской зерновой инициативы. В Кремле выдвинули свои условия — первым пунктом требований было подключение к SWIFT «Россельхозбанку».

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