Чем миру грозит выход росии из зерновой сделки — Боррель — Finance.ua
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Чем миру грозит выход росии из зерновой сделки — Боррель

Казна и Политика
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Чем миру грозит выход росии из зерновой сделки — Боррель
Чем миру грозит выход росии из зерновой сделки — Боррель
россия несет ответственность за глобальный кризис с поставками продовольствия, заявил в четверг, 20 июля, глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Он отметил, что выход россии из «зернового соглашения» повлечет за собой большой и глубокий пищевой кризис в мире.
Об этом пишет Reuters.
Боррель также обвинил россию в сознательном нападении на зерновые склады в южном портовом городе Одесса, что, по его словам, еще больше усугубит продовольственный кризис.
«Что нам точно известно, так это то, что это повлечет за собой большой и глубокий продовольственный кризис в мире», — заявил Боррель.

Довідка Finance.ua:

  • 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы. В МИД рф 4 июля заявили, что не видят оснований для продолжения реализации Черноморской зерновой инициативы. В Кремле выдвинули свои условия — первым пунктом требований было подключение к SWIFT «Россельхозбанку».
По материалам:
Finance.ua
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