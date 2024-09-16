Чем интересен каждый регион Украины: экономические факты и рекорды. Львов — Finance.ua
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Чем интересен каждый регион Украины: экономические факты и рекорды. Львов

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Чем интересен каждый регион Украины: экономические факты и рекорды. Львов
Чем интересен каждый регион Украины: экономические факты и рекорды. Львов
Украина не только богата ресурсами, но и интересными фактами и рекордами. В каждом регионе страны можно найти что-то интересное и полезное.
Сегодня мы расскажем о ЛЬВОВЕ.
Казалось бы, об этом городе мы знаем всё. Но некоторые факты вас удивят.
Например, знали ли вы, что именно во Львове подняли в воздух первый воздушный шар и впервые в мире зажгли керосиновую лампу?
Чем интересен каждый регион Украины: экономические факты и рекорды. Львов
А итальянский предприниматель Бандинелли именно во Львове открыл первое отделение почты.
Также напомним, что изобретение мобильного приложения «Скайп» принадлежит именно львовским ІТ-программистам. И сегодня Львов — второй по перспективе город в Украине по развитию IT-технологий (первое место занял Киев). Во Львове сейчас работает 47 банков, имеющих 217 работающих отделений. Также в городе работают 427 банкоматов.
Основные отрасли экономики города — туризм и информационные технологии, приоритетны также сферы бизнес-услуг и логистики.
😎 Найдите свой город и чем он интересен. Больше ищите на интерактивной карте 👇

Интерактивная карта экономических фактов и рекордов Украины

Также напомним, что этот проект стал возможен благодаря поддержке UKRSIBBANK BNP Paribas Group., работающий на рынке с 1990 г. 60% акций банка принадлежат одной из крупнейших в мире финансовых групп BNP Paribas, 40% — ЕБРР.
По материалам:
Finance.ua
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