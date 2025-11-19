Чем ближе географически страна ЕС к войне в Украине, тем больше ее экономические потери (макропрогноз-2025)
Страны Европейского Союза, граничащие с зоной боевых действий, ежегодно теряют около одного процентного пункта (п.п.) роста ВВП вследствие полномасштабной войны россии против Украины.
Такой анализ обнародовала Европейская комиссия (ЕК) в осеннем обновлении макропрогноза-2025, пишет interfax.
«Из-за войны страны, граничащие с зоной боевых действий, ежегодно теряют более 1 п.п. потенциального роста, а за два года войны (2022−2023 годы) суммарные потери ВВП для пограничных государств достигли 1,8 п.п.»,
говорится в документе ЕК.
«Стоимость близости» к зоне войны, по оценкам аналитиков, составляет около 2 п.п. ВВП на каждые 1000 км сокращения расстояния до эпицентра конфликта, а страны с высокой плотностью границ с зоной войны понесли наибольшие потери.
Негативный эффект от близости к войне наблюдается во всех основных компонентах роста:
- частном потреблении,
- инвестициях,
- экспорте и импорте, которые росли медленнее ожиданий.
Единственным исключением стала государственная закупка, на которую географическая близость не повлияла.
В странах, приближенных к зоне боевых действий, в импорте отклонения от прогнозов были больше, чем в экспорте, что частично компенсировало общее негативное влияние на чистый экспорт.
В первые два года войны снижение экономической активности сопровождалось ростом инфляции, в частности, в энергетическом компоненте: страны, расположенные ближе к зоне боевых действий, имели на 2−3 п.п. более высокие темпы роста энергетических цен, чем более отдаленные члены ЕС. Также в этих странах заметно возросла доходность государственных облигаций, а торговые условия ухудшились.
По обновленным оценкам, с учетом данных за 2024 год, сила негативного эффекта географической близости несколько уменьшилась — на 0,1−0,2 п.п. каждый год.
Это свидетельствует о постепенной адаптации экономик к внешним шокам, в частности, из-за стабилизации энергорынка, изменения каналов торговли и других макрофинансовых факторов.
Справка Finance.ua:
- ЕК ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 1,6% с ожидаемых в мае этого года 2,0%, а в 2026 году — соответственно 1,5% с 4,7.
- Согласно ему, рост ВВП в ЕС ожидается в этом и в следующем году на 1,4%, тогда как в мае на этот год прогноз был 1,1%, на следующий — 1,5%.
