Человек с чипом от Neuralink сыграл в шахматы силой мысли: на что еще способна разработка — Finance.ua

Человек с чипом от Neuralink сыграл в шахматы силой мысли: на что еще способна разработка Сегодня 03:53 — Технологии&Авто

Первый в мире пациент с имплантированным чипом от Neuralink смог сыграть в онлайн-шахматы, мысленно двигая курсор. Видео было опубликовано на странице технологической компании в соцсети.

Нолан Арбо был парализован ниже плеч после несчастного случая, произошедшего восемь лет назад. После успешного вживления чипа в январе 29-летний мужчина научился двигать курсором по экрану ноутбука без физического взаимодействия. Neauralink продемонстрировала, как он перемещает шахматные фигурки и выключает музыку на ноутбуке. Кроме того, парень смог поиграть в любимую видеоигру Civilization VI.

«Операция была очень легкой. Меня буквально через день выписали из больницы. Когнитивных нарушений у меня нет», — рассказал Арбо о процедуре имплантации.

Он отметил, что технология пока не совершенна и во время испытаний вместе с компанией столкнулись с некоторыми проблемами. Основатель Neuralink Илон Маск заявил, что мозговой чип со временем поможет людям с инвалидностью, лечить ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению.

Заборона По материалам:

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