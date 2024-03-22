Человек с чипом от Neuralink сыграл в шахматы силой мысли: на что еще способна разработка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Человек с чипом от Neuralink сыграл в шахматы силой мысли: на что еще способна разработка

Технологии&Авто
11
Первый в мире пациент с имплантированным чипом от Neuralink смог сыграть в онлайн-шахматы, мысленно двигая курсор. Видео было опубликовано на странице технологической компании в соцсети.
Нолан Арбо был парализован ниже плеч после несчастного случая, произошедшего восемь лет назад. После успешного вживления чипа в январе 29-летний мужчина научился двигать курсором по экрану ноутбука без физического взаимодействия. Neauralink продемонстрировала, как он перемещает шахматные фигурки и выключает музыку на ноутбуке. Кроме того, парень смог поиграть в любимую видеоигру Civilization VI.
«Операция была очень легкой. Меня буквально через день выписали из больницы. Когнитивных нарушений у меня нет», — рассказал Арбо о процедуре имплантации.
Он отметил, что технология пока не совершенна и во время испытаний вместе с компанией столкнулись с некоторыми проблемами. Основатель Neuralink Илон Маск заявил, что мозговой чип со временем поможет людям с инвалидностью, лечить ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению.
По материалам:
Заборона
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.